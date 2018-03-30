ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Ideal para bebedores delicados
  • Ideal para bebedores delicados
  • Ideal para bebedores delicados
  • Ideal para bebedores delicados
  • Ideal para bebedores delicados
  • Ideal para bebedores delicados
  • Ideal para bebedores delicados
  • Ideal para bebedores delicados
  • Ideal para bebedores delicados
  • Ideal para bebedores delicados
  • Ideal para bebedores delicados
  • Ideal para bebedores delicados
  • Ideal para bebedores delicados
  • Ideal para bebedores delicados
  • Ideal para bebedores delicados
  • Ideal para bebedores delicados

Philips Avent Baby Bottle TeatsTetina Natural

SCF657/27

4.3
| (3) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Ideal para bebedores delicados
Ideal para bebés que no maman con demasiada fuerza. La tetina ancha con forma de pecho fomenta el enganche natural para que pueda combinar cómodamente el biberón con la lactancia materna. Debe utilizarse con el biberón Natural de Philips Avent.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Ideal para bebedores delicados

Ideal para bebedores delicados

  • 0 meses o más

  • 2 unidades

Diseñada para reducir los cólicos

Diseñada para reducir los cólicos

La tetina está diseñada para reducir los cólicos al evitar que entre aire en la barriguita del bebé.

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.

Tetina suave diseñada para imitar el tacto del pecho

Tetina suave diseñada para imitar el tacto del pecho

La tetina tiene una textura ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

3

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
2
1

30/03/2018

France

France

Une réussite

Je donne uniquement du lait maternel a ma fille par biberon et j'ai essayé de nombreuses tétines a débit lent et celle ci a vraiment un débit lent. Le lait maternel a la particularité d'être plus liquide que le lait artificiel donc si le trou de la tétine est trop gros le bébé s'étouffe, je donne le débit nouveau né à mon bébé de 5 mois, il se sent à l'aise et pour une fois il boit rapidement. A noter qu'avant elle faisait 4 rots pour un biberon de 200 ml et la seulement 1 seul en fin de biberon. Je suis tellement contente d'avoir enfin trouvé LE BIBERON IDEAL. Merci

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Baby Bottle Teats SCF657/27 Tétine Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Baby Bottle Teats SCF657/27 Tétine Natural

22/03/2017

België

België

Très bonne tetine

très bonne tètine moi j'alterne entre biberon et le sein parce que bébé a pas asser de lait au sein mais aucune complication a passer entre les deux .

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Baby Bottle Teats SCF657/27 Tétine Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Baby Bottle Teats SCF657/27 Tétine Natural

04/06/2018

France

France

produit très bien étudié

les tétines ont tout de suite été accepté par ma fille née prématuré, elle n'arrivait pas a boire avec celle de la maternité, et avec celle-ci impeccable. Gros soucis, après seulement 10 jours d'utilisation le trou de la tétine s'agrandit (peut être dû au nettoyage), et donc le débit devient plus important, donc inutilisable aujourd'hui. et aucune garantit ne fonctionne....au vu du prix pas très acceptable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Baby Bottle Teats SCF657/27 Tétine Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Baby Bottle Teats SCF657/27 Tétine Natural

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 