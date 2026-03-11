Paga con Klarna
Regístrate y recibe 10 € de descuento
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Biberones y tetinas
Todas las series
Philips Avent Baby Bottle Teats Tetina Natural
Asistencia
SCF657/27
Go to shop
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Instrucciones de uso
Todas (2)
¿Por qué las tetinas y chupetes de Avent están hechos de silicona en lugar de látex?
¿Son mis biberones Philips Avent compatibles entre sí?
Mi tetina Philips Avent Natural o Natural Response se contrae
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto
Servicio y cambio
Repara o reemplaza un producto roto
Garantía
Nuestras políticas de garantía de productos
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.