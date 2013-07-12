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  • Mantiene las bebidas frescas durante más tiempo
  • Mantiene las bebidas frescas durante más tiempo

Descatalogado

Philips AventVaso térmico

SCF670/01

3.7
| (3) Reseñas
Mantiene las bebidas frescas durante más tiempo
El vaso térmico de Philips Avent es perfecto para salidas cortas. Este vaso con dibujos de animales mantiene las bebidas frescas durante más tiempo. Incluye una boquilla rígida antigoteo resistente y una válvula antigoteo.
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Boquilla antigoteo resistente

Mantiene las bebidas frescas durante más tiempo

  • 260 ml

  • 12m+

Perfecto para salidas cortas, mantiene las bebidas frescas

Perfecto para salidas cortas, mantiene las bebidas frescas

Este bonito vaso le permite mantener fría la bebida del niño durante más tiempo durante las salidas cortas

Boquilla antigoteo con válvula patentada

Boquilla antigoteo con válvula patentada

La válvula patentada controla el flujo para evitar derrames, incluso cuando se mantiene boca abajo o se deja tumbado.

Flujo más rápido y boquilla resistente

Flujo más rápido y boquilla resistente

La boquilla está diseñada para ser resistente a los mordiscos con un flujo más rápido y el vaso tiene una mayor capacidad para niños más mayores y activos

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.7

de 4

3

Reseñas

4
3
2

12/07/2013

France

France

SUPER PRODUIT

C'e'st un produit genial qui resiste bien dans le temps et qui garde bien au frais. Mes fils l'adore. Le seule point negatif c'est qu'il est tres difficile dans trouver.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF670/01 Tasse Fraîcheur

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF670/01 Tasse Fraîcheur

13/10/2011

Nederland

Nederland

Deze beker lekt echt niet

Fijne beker die nooit lekt makkelijk schoon te houden is ideaal voor thuis en onderweg.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker

13/03/2012

Nederland

Nederland

heel slecht

In een gezin met drie jonge kinderen accepteer ik dat er soms iets kapot gaat, en stuur ik niet snel iets terug. Maar deze bekers hebben wel een hele korte levensduur. Zo’n zelfde beker had ik eerder dit jaar al eens gekocht, en zonder dat ik het gezien had wat er is gebeurt, was hij op de rand met het doorzichtige deel gescheurd. Ik heb hem toen weg gegooid en een nieuwe gekocht. Nu heeft mijn zoontje Pepijn (bijna 1 jaar) denk ik drie weken deze nieuwe beker en liet hem uit zijn handen vallen vanuit de kinderstoel op de grond. En opnieuw een scheur in deze nieuwe beker. Ik wilde deze klacht toch melden. Het zijn tenslotte bekers voor kinderen die leren drinken, en dus ook nog wel eens iets uit hun handen laten vallen. Die zouden toch tegen een stootje moeten kunnen ? Als ze zo snel scheuren, zijn ze niet echt voor kleine kindjes geschikt. Ik heb toen gebelt met de klantenservice, die zeiden dan ik hem maar met plakband moest lijmen, dan kon hij wel niet meer in de vaatwasser. Wat een antwoord...koop nooit meer.

Esta reseña se realizó para SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker

Esta reseña se realizó para SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker

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Avisos legales

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. No intercambiables con otros vasos para niños más mayores de Philips Avent