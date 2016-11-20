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  • Fácil de combinar con la lactancia materna
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Descatalogado

Philips AventBiberón Natural de cristal

SCF671/17

4.2
| (26) Reseñas | 92% ha recomendado este producto
Fácil de combinar con la lactancia materna
Nuestro biberón de cristal Natural ayuda a alimentar con biberón de forma más natural para su bebé y para usted. La tetina tiene un cómodo diseño con pétalos que permite un enganche natural similar al del pecho, con lo que al bebé le resulta fácil combinar la alimentación con el pecho y el biberón.
Ver todos los beneficios

Enganche natural

Fácil de combinar con la lactancia materna

  • 1 biberón

  • 120 ml

  • Tetina de flujo recién nacido

  • 0m+

Resistencia al calor

Resistencia al calor

Además de que se puede esterilizar de la forma habitual, el biberón Natural de cristal es resistente al calor y los cambios de temperatura repentinos, por lo que se puede guardar caliente en el frigorífico.

Cristal de calidad farmacéutica

Cristal de silicato de boro reciclable de alta calidad que garantiza la máxima pureza.

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho y facilita la alimentación combinada de pecho y mamadera de su bebé.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

26

Reseñas

92%

ha recomendado este producto

20/11/2016

España

España

Higiénico y seguro

Me gusta que sea de vidrio por el tema del posible desprendimiento de particulas del plástico al calentarlo. Al ser pequeño es fácil de transportar pero no se puede aprovechar para cuando la toma aumenta con el crecimiento del bebé.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF671/17 Natural glass baby bottle

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14/11/2016

España

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Me encanta.

Tamaño adecuado para la cantidad de leche que toma mi bebé, la tetina es anticólicos y se adapta perfectamente a la boca de mi bebé.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF671/17 Natural glass baby bottle

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09/11/2016

España

España

Materiales geniales y para mi el mejor de todos .

La calidad de materiales me ha sorprendido con el enganche muy natural , que a mi bebe le gusta e intercalo el pecho con el biberón . La calidad de los materiales , el cristal de resistencia microondas es más que genial , siendo muy fácil su limpieza , el tamaño de 120 ml es perfecto . Es muy manejable siendo fácil y muy rápido su uso , me ha encantado pienso comprarlo siempre ya que el material de cristal y sus diseño me ha encantado y es lo que busco.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF671/17 Natural glass baby bottle

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