Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Descatalogado
1 biberón
120 ml
Tetina de flujo recién nacido
0m+
Además de que se puede esterilizar de la forma habitual, el biberón Natural de cristal es resistente al calor y los cambios de temperatura repentinos, por lo que se puede guardar caliente en el frigorífico.
Cristal de silicato de boro reciclable de alta calidad que garantiza la máxima pureza.
La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho y facilita la alimentación combinada de pecho y mamadera de su bebé.
4.2
de 4
26
Reseñas
92%
ha recomendado este producto
Mamita10
20/11/2016
España
Higiénico y seguro
Me gusta que sea de vidrio por el tema del posible desprendimiento de particulas del plástico al calentarlo. Al ser pequeño es fácil de transportar pero no se puede aprovechar para cuando la toma aumenta con el crecimiento del bebé.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF671/17 Natural glass baby bottle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF671/17 Natural glass baby bottle
Ani10
14/11/2016
España
Me encanta.
Tamaño adecuado para la cantidad de leche que toma mi bebé, la tetina es anticólicos y se adapta perfectamente a la boca de mi bebé.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF671/17 Natural glass baby bottle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF671/17 Natural glass baby bottle
Ita90
09/11/2016
España
Materiales geniales y para mi el mejor de todos .
La calidad de materiales me ha sorprendido con el enganche muy natural , que a mi bebe le gusta e intercalo el pecho con el biberón . La calidad de los materiales , el cristal de resistencia microondas es más que genial , siendo muy fácil su limpieza , el tamaño de 120 ml es perfecto . Es muy manejable siendo fácil y muy rápido su uso , me ha encantado pienso comprarlo siempre ya que el material de cristal y sus diseño me ha encantado y es lo que busco.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF671/17 Natural glass baby bottle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF671/17 Natural glass baby bottle
0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011