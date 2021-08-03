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  • Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
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Descatalogado

Philips AventMamadera Classic

SCF680/37

4.3
| (60) Reseñas | 81% ha recomendado este producto
Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
Nuestra mamadera Classic ha contado con la confianza de las madres durante 30 años y sigue siendo la elección preferida de muchas mamás. Está diseñada para una experiencia de alimentación fácil y placentera, y está clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares.*
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Confianza durante 30 años

Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*

  • 3 mamaderas

  • 125 ml

  • Tetina con flujo para recién nacidos

  • 0m+

Enganche fácil gracias a la exclusiva válvula de la tetina

La exclusiva válvula de la tetina se flexiona según el ritmo de alimentación del bebé. La leche solo fluye al ritmo del bebé para minimizar la sobrealimentación, las regurgitaciones, los eructos y los gases

Clínicamente probado, reduce significativamente el malestar

Clínicamente probado, reduce significativamente el malestar

El sueño y la nutrición son fundamentales para la salud y felicidad de su bebé. Se ha llevado a cabo un ensayo clínico aleatorio para comprobar si el diseño de los biberones afecta al "comportamiento del bebé". En él, se ha comprobado que el biberón Classic Philips Avent reduce significativamente el malestar en aproximadamente 28 minutos al día respecto al biberón comparado (46 minutos frente a 74 minutos, p=0,05). Esto quedó especialmente demostrado durante la noche.*

Forma ergonómica para una comodidad máxima

Forma ergonómica para una comodidad máxima

Gracias a su forma exclusiva, el biberón es fácil de sostener y sujetar en cualquier dirección para una comodidad máxima, incluso para las diminutas manos del bebé.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

60

Reseñas

81%

ha recomendado este producto

03/08/2021

España

España

excelente producto

En primer lugar, para mi como madre el hecho de tener a un bebé que llora desesperadamente por la noche ( algo tan natural de nuestros pequeños la cual es su forma de llamar nuestra atención) veo que el biberón que nos presenta Philips Avent es una forma de calmar los cólicos que suelen tener muchas veces nuestros pequeños y por ende una manera de pasar y disfrutar de nuestros hijos en su etapa tan bonita y a la vez compleja y de mucho agobio si no tenernos esas herramientas tan necesarias para poder combatir sus dificultades y tan necesarias para su convivencia. Su composición exterior y el moldeado permite que el pequeña pueda agarrarlo más fácilmente y su chupete se adapta a la boca del bebé muy bien y no desprende gotas de leche al moverlo o caerse.

Ventajas

composición y el agarre del chupete que reduce los cólicos del bebé

Contras

de momentos nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos

01/08/2021

España

España

Mi bebé no traga aire con Anticolic Philips AVENT

Me encanta el biberón Anticolic Philips Avent y a mi bebé también. Descansa mucho mejor desde que lo estoy usando al tragar menos aire en las tomas y la tetina le gusta más.

Ventajas

El aire entra en el bibi pero no en el bebé.

Contras

De momento nada en contra.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos

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Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos

31/07/2021

España

España

Encantada

Estoy encantada, mi bebe le gusta mucho, de todos los bibes que tiene es el que mas le gusta! Comprare de esta marca para facilitarle la ingesta. Os recomiendo 100%

Ventajas

Si

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF810/17 Biberón anticólicos

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE

  2. Un estudio clínico demostró que a las 2 semanas de vida, los niños que se alimentaban con mamaderas Avent mostraban menos cólicos que los niños que se alimentaban con otras mamaderas de marcas reconocidas, en especial por la noche.