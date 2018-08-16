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Descatalogado
1 biberón
125 ml
Tetina de flujo recién nacido
0m+
La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho y facilita la alimentación combinada de pecho y mamadera de su bebé.
Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraer la tetina. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.
El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior de la mamadera y no hacia la barriguita del bebé.
4.7
de 4
47
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Deyna
16/08/2018
España
Buenísimo
Salvo a mi pequeña de sus cólicos, la forma le encanta, gran producto!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF690/27 Biberón Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF690/27 Biberón Natural
Pledesma
26/04/2016
España
Perfecto
Aceptan perfectamente las tetinas, no ha tenido ni un cólico. Su forma es muy cómoda para sujetarlo, se desmonta fácilmente para limpiarlo. Las retinas no se deterioran y el plástico del biberon sigue en perfecto estado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF691/17 Biberón Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF691/17 Biberón Natural
sacop
11/12/2013
España
Sin cólicos
He utilizado este biberón y todos sus formatos durante los meses de lactancia de mi hija, alternando la leche materna con los preparados lacteos específicos. La verdad es que van genial, ya que le evitaron cólicos. La tetina indica la cantidad de líquido que sale, pudiendo ver el que más se adecua al bebé. Se limpian muy fácilmente y las tetinas no se ponen feas. la tapa es muy hermética, no como otras marcas, que te encuentras toda la canastilla mojada.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF690/17 Biberón Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF690/17 Biberón Natural
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011