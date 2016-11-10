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Descatalogado

Philips AventBiberón Natural

SCF696/27

4.2

| (31) Reseñas

Fácil de combinar con la lactancia materna

Nuestro nuevo biberón ayuda a alimentar con biberón de forma más natural para su bebé y para usted. La tetina tiene un innovador diseño con pétalos que permite un enganche natural similar al del pecho, con lo que al bebé le resulta fácil combinar la alimentación con el pecho y el biberón.

Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Enganche natural

Fácil de combinar con la lactancia materna

  • 2 biberones

  • 330 ml

  • Tetina de flujo medio

  • 3m+

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho y facilita la alimentación combinada de pecho y mamadera de su bebé.

Exclusivos pétalos para obtener una tetina suave y flexible, sin que esta se contraiga

Exclusivos pétalos para obtener una tetina suave y flexible, sin que esta se contraiga

Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraer la tetina. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior de la mamadera y no hacia la barriguita del bebé.

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

31

Reseñas

10/11/2016

España

España

el biberón Perfecto

es el biberón ideal para una madre primeriza además cuenta con un bonito diseño. Bebé contento, mamá feliz

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF697/17 Biberón Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF697/17 Biberón Natural

26/04/2016

España

España

Perfebto

Ideal tamaño para glotonas como mi pequeña.pAceptan perfectamente las tetinas, no ha tenido ni un cólico. Su forma es muy cómoda para sujetarlo, se desmonta fácilmente para limpiarlo. Las retinas no se deterioran y el plástico del biberon sigue en perfecto estado.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF698/17 Biberón Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF698/17 Biberón Natural

30/05/2015

España

España

Perfecto

Es perfecto,tal vez un poco caro pero a mi bebe le encanta,los usa siempre ademas son faciles de lavar y de dar ya que las tetinas son de un solo numero asi no hay que estar con diversas posiciones. Solo saca leche cuando el bebe chupa por lo que no hay priblema de atragantamientos!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF696/27 Biberón Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF696/27 Biberón Natural

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