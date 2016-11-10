Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Regístrate ahora
Obtén acceso anticipado a nuestra venta de Black Friday
11
d
Días
17
h
Horas
50
m
Minutos
28
s
Segundos
Descatalogado
SCF696/27
Fácil de combinar con la lactancia materna
Nuestro nuevo biberón ayuda a alimentar con biberón de forma más natural para su bebé y para usted. La tetina tiene un innovador diseño con pétalos que permite un enganche natural similar al del pecho, con lo que al bebé le resulta fácil combinar la alimentación con el pecho y el biberón.
2 biberones
330 ml
Tetina de flujo medio
3m+
La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho y facilita la alimentación combinada de pecho y mamadera de su bebé.
Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraer la tetina. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.
El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior de la mamadera y no hacia la barriguita del bebé.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
Ir a piezas y accesorios
4.2
de 4
31
Reseñas
mara87
10/11/2016
España
el biberón Perfecto
es el biberón ideal para una madre primeriza además cuenta con un bonito diseño. Bebé contento, mamá feliz
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF697/17 Biberón Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF697/17 Biberón Natural
PledesmA
26/04/2016
España
Perfebto
Ideal tamaño para glotonas como mi pequeña.pAceptan perfectamente las tetinas, no ha tenido ni un cólico. Su forma es muy cómoda para sujetarlo, se desmonta fácilmente para limpiarlo. Las retinas no se deterioran y el plástico del biberon sigue en perfecto estado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF698/17 Biberón Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF698/17 Biberón Natural
Mh24
30/05/2015
España
Perfecto
Es perfecto,tal vez un poco caro pero a mi bebe le encanta,los usa siempre ademas son faciles de lavar y de dar ya que las tetinas son de un solo numero asi no hay que estar con diversas posiciones. Solo saca leche cuando el bebe chupa por lo que no hay priblema de atragantamientos!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF696/27 Biberón Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF696/27 Biberón Natural
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011