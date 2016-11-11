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Descatalogado
Blanco
4.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
Akiam2
11/11/2016
Suisse
Comprador verificado
Passt
Habe diesen Teller zur Einführung der Breikost gekauft. Bin mit dem Produkt sehr zufrieden, es lässt sich einfach reinigen ist rutschfest und kippt nicht.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF706/00 Tiefer Teller (klein), Kinder ab 6 Mon.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF706/00 Tiefer Teller (klein), Kinder ab 6 Mon.
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.