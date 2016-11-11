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  • Aprendizaje divertido que estimula la alimentación
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Descatalogado

Philips AventPlato hondo pequeño infantil (6m+)

SCF706/00

4
| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto
Aprendizaje divertido que estimula la alimentación
El plato hondo pequeño para infantes SCF706/00 de Philips Avent es ideal para las etapas de desarrollo de su hijo
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por madres de todo el mundo1

Plato hondo diseñado para niños más grandes

Aprendizaje divertido que estimula la alimentación

  • Blanco

Desarrollado con la colaboración de psicólogos infantiles

Desarrollado con la colaboración de psicólogos infantiles

No contiene BPA

Apto para microondas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

5
3
2
1

11/11/2016

Suisse

Suisse

Comprador verificado

Passt

Habe diesen Teller zur Einführung der Breikost gekauft. Bin mit dem Produkt sehr zufrieden, es lässt sich einfach reinigen ist rutschfest und kippt nicht.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF706/00 Tiefer Teller (klein), Kinder ab 6 Mon.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF706/00 Tiefer Teller (klein), Kinder ab 6 Mon.

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  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 