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Philips Avent Plato hondo pequeño infantil (6m+)
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SCF706/00
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¿Para qué sirve el plástico naranja que hay en la parte inferior de los recipientes y el plato?
¿Es segura la etiqueta del gráfico?
¿Cuánto tiempo dura el recipiente/plato?
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