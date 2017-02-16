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  • Aprendizaje divertido que estimula la alimentación
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Descatalogado

Philips AventCuchara de aprendizaje ajustable Avent, 6 m+

SCF722/00

4.5
| (13) Reseñas | 92% ha recomendado este producto
Aprendizaje divertido que estimula la alimentación
La cuchara de aprendizaje ajustable de Philips Avent se diseñó especialmente para ayudar a que su hijo aprenda a comer solo. El mango y la punta son flexibles, y puede personalizarlos según la capacidad de sujeción y las necesidades de desarrollo del niño durante su crecimiento.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por madres de todo el mundo1

Ayuda al niño a aprender a comer solo

Aprendizaje divertido que estimula la alimentación

Cuchara para las primeras veces que el niño come solo

Mango y punta de la cuchara ajustables

Se adaptan a la capacidad de sujeción y las etapas de desarrollo alimentario del niño

Diseño perfecto para las manos pequeñas: ideal para que coma solo

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 4

13

Reseñas

92%

ha recomendado este producto

2
1

16/02/2017

Italia

Italia

Comprador verificado

Ottimo prodotto che consiglio

Ottimo prodotto, ho iniziato lo svezzamento di mio figlio di 6 mesi con questo prodotto e mi sono trovata molto bene: funzionale, pratico e flessibile

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent

Sí, recomiendo este producto

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21/01/2017

Italia

Italia

Buon prodotto

Valutazione più che positiva. Il cucchiaino è in lattice, il manico è più duro rispetto alla punta per una perfetta impugnatura. La particolarità è che è molto flessibile, le dimensioni sono piccole per cui il bambino non fa fatica a maneggiarlo. Per le dimensioni della punta si presta ai bimbi più piccini che iniziano lo svezzamento...per quelli più grandicelli è forse un po' troppo piccolo. Può essere lavato in lavastoviglie, ho provato e non si è danneggiato, anche il colore è rimasto lo stesso. Nel complesso quindi un buon prodotto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent

Sí, recomiendo este producto

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23/11/2016

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Ottimo prodotto per iniziare lo svezzamento. Morbido e maneggevole

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent

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  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 