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Descatalogado
Se adaptan a la capacidad de sujeción y las etapas de desarrollo alimentario del niño
4.5
de 4
13
Reseñas
92%
ha recomendado este producto
elena66
16/02/2017
Italia
Comprador verificado
Ottimo prodotto che consiglio
Ottimo prodotto, ho iniziato lo svezzamento di mio figlio di 6 mesi con questo prodotto e mi sono trovata molto bene: funzionale, pratico e flessibile
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent
Sí, recomiendo este producto
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Sissy81
21/01/2017
Italia
Buon prodotto
Valutazione più che positiva. Il cucchiaino è in lattice, il manico è più duro rispetto alla punta per una perfetta impugnatura. La particolarità è che è molto flessibile, le dimensioni sono piccole per cui il bambino non fa fatica a maneggiarlo. Per le dimensioni della punta si presta ai bimbi più piccini che iniziano lo svezzamento...per quelli più grandicelli è forse un po' troppo piccolo. Può essere lavato in lavastoviglie, ho provato e non si è danneggiato, anche il colore è rimasto lo stesso. Nel complesso quindi un buon prodotto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent
Sí, recomiendo este producto
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Ylesv
23/11/2016
Italia
Ottimo prodotto
Ottimo prodotto per iniziare lo svezzamento. Morbido e maneggevole
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.