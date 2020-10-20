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Philips Avent Cuchara de aprendizaje ajustable Avent, 6 m+
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¿Es segura la cuchara para las encías de mi bebé?
¿Puedo esterilizar mi cuchara?
¿Se puede lavar el producto en el lavavajillas?
¿Puedo utilizar un microondas para calentar el biberón Philips Avent?
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