Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Descatalogado
SCF755/05
Beber sin derrames
340 ml
18m+
Se acabaron las manchas. La nueva válvula patentada garantiza que el agua solo salga cuando el bebé está bebiendo.
Solo tiene que retirar la válvula y el vaso para bebés se convierte en un vaso ventilado.
La boquilla está diseñada para ayudar a los más pequeños en sus primeros sorbos sin que tengan que inclinar demasiado la cabeza hacia atrás.
2.3
de 4
41
Reseñas
msanbrug
11/01/2016
España
Genial para aprender a beber sin biberon
Estaba intentando quitarle el biberon a mi bebe, sin que fuese un vaso, porque le gusta volvar el liquido. Este biberon es exactamente lo que buscaba. Cuando tenga que cambiarle al vaso, sin duda eligiré un producto Avent. Lo que echo de menos es que tenga mas variedad de modelos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF755/05 Vaso con boquilla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF755/05 Vaso con boquilla
Sabrina91
05/01/2023
Portugal
Copo é excelente
Usei para o meu primeiro filho e estou a usar para o segundo. O copo não derrama, a criança pode carregar para onde quiser e beber quando tiver sede. Meus filhos usam desde os 6 meses e aprenderam a usá-lo muito rápido. Vai a lava-loiça e para mim é fácil de limpar.
Ventajas
Não derrama, fácil de usar, fácil de lavar, leva para todo sítio
Contras
Não é fácil de encontrar para comprar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF755/05 Copo com bico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF755/05 Copo com bico
Coucke
23/08/2020
België
Comprador verificado
Super fles
enigste fles die niet uitloopt. Vele geprobeerd en meestal overal water druppels
Ventajas
loopt niet uit
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF755/07 Beker met drinktuit
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF755/07 Beker met drinktuit
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.