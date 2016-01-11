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  • Beber sin derrames
  • Beber sin derrames
  • Beber sin derrames
  • Beber sin derrames
  • Beber sin derrames
  • Beber sin derrames
  • Beber sin derrames
  • Beber sin derrames
  • Beber sin derrames
  • Beber sin derrames
  • Beber sin derrames

Descatalogado

Philips AventVaso con boquilla

SCF755/05

2.3
| (41) Reseñas
Beber sin derrames
El nuevo vaso de entrenamiento, libre de BPA, Philips Avent incorpora una válvula, con patente pendiente, que evita los goteos. La boquilla resistente a los mordiscos y las asas garantizan que el niño pueda beber fácilmente. Comodidad para usted y su bebé.
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Facilita la transición de la mamadera al vaso

Beber sin derrames

  • Beber sin derrames

  • 340 ml

  • 18m+

Antigoteo, confirmado por las madres

Se acabaron las manchas. La nueva válvula patentada garantiza que el agua solo salga cuando el bebé está bebiendo.

Fácil conversión a un vaso ventilado

Solo tiene que retirar la válvula y el vaso para bebés se convierte en un vaso ventilado.

Boquilla en ángulo que reduce la inclinación de la cabeza

Boquilla en ángulo que reduce la inclinación de la cabeza

La boquilla está diseñada para ayudar a los más pequeños en sus primeros sorbos sin que tengan que inclinar demasiado la cabeza hacia atrás.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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2.3

de 4

41

Reseñas

11/01/2016

España

España

Genial para aprender a beber sin biberon

Estaba intentando quitarle el biberon a mi bebe, sin que fuese un vaso, porque le gusta volvar el liquido. Este biberon es exactamente lo que buscaba. Cuando tenga que cambiarle al vaso, sin duda eligiré un producto Avent. Lo que echo de menos es que tenga mas variedad de modelos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF755/05 Vaso con boquilla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF755/05 Vaso con boquilla

05/01/2023

Portugal

Portugal

Copo é excelente

Usei para o meu primeiro filho e estou a usar para o segundo. O copo não derrama, a criança pode carregar para onde quiser e beber quando tiver sede. Meus filhos usam desde os 6 meses e aprenderam a usá-lo muito rápido. Vai a lava-loiça e para mim é fácil de limpar.

Ventajas

Não derrama, fácil de usar, fácil de lavar, leva para todo sítio

Contras

Não é fácil de encontrar para comprar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF755/05 Copo com bico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF755/05 Copo com bico

23/08/2020

België

België

Comprador verificado

Super fles

enigste fles die niet uitloopt. Vele geprobeerd en meestal overal water druppels

Ventajas

loopt niet uit

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF755/07 Beker met drinktuit

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF755/07 Beker met drinktuit

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 