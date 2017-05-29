ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • La tapa giratoria mantiene el sorbete siempre limpio
  • La tapa giratoria mantiene el sorbete siempre limpio
  • La tapa giratoria mantiene el sorbete siempre limpio
  • La tapa giratoria mantiene el sorbete siempre limpio
  • La tapa giratoria mantiene el sorbete siempre limpio
  • La tapa giratoria mantiene el sorbete siempre limpio

Descatalogado

Philips AventVasos con sorbete

SCF762/00

3.1
| (39) Reseñas
La tapa giratoria mantiene el sorbete siempre limpio
El vaso con sorbete SCF762/00 Philips Avent es la solución ideal para los niños en crecimiento. Es hermético y sencillo para que los niños lo usen solos, gracias a su tapa giratoria exclusiva. Se desarma completamente y es lavable.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by moms worldwide1

Hermético y sencillo para que los niños lo usen solos

La tapa giratoria mantiene el sorbete siempre limpio

  • 340 ml

  • Con sorbete, 18m+

Sorbete blando con válvula antiderrames integrada

El niño podrá girar la tapa con facilidad para abrirla o cerrarla

La tapa giratoria mantiene el sorbete limpio

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.1

de 4

39

Reseñas

29/05/2017

España

España

Muy lindo diseño

Es muy agradable a la vista pero muy difícil de abrirlo para llenarlo y despues cerrarlo tambien.. y en las intrucciones no explica bien tambien cuando lo desarmas para higienizarlo al sorbete despues no queda bien.? Agradeceria su respuesta gracias..

Esta reseña se realizó para SCF762/00 Vasos con sorbete

Esta reseña se realizó para SCF762/00 Vasos con sorbete

06/11/2012

España

España

Hermoso y practic

Me encanto y a mi hijo más esta divino es práctico y fácil de usar ah y muy seguro

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF762/00 Vasos con sorbete

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF762/00 Vasos con sorbete

27/08/2018

Nederland

Nederland

Fijne fles

Ik gebruik deze fles al meer dan een jaar. Helaas moet ik het nu voor de 2de keer vervangen vanwege lekkage. Maar dat mag wel na 6 maanden. Heb 2 andere flessen gekocht omdat deze niet meer in de winkels te verkrijgen zijn, maar daar drinkt mijn dochtertje niet uit. Of ze lekken enorm veel. Ik ben dus nog altijd zeer tevreden.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF762/00 Voor bekers met rietje

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF762/00 Voor bekers met rietje

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 