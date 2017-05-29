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Descatalogado
SCF762/00
340 ml
Con sorbete, 18m+
3.1
de 4
39
Reseñas
Mamma
29/05/2017
España
Muy lindo diseño
Es muy agradable a la vista pero muy difícil de abrirlo para llenarlo y despues cerrarlo tambien.. y en las intrucciones no explica bien tambien cuando lo desarmas para higienizarlo al sorbete despues no queda bien.? Agradeceria su respuesta gracias..
Esta reseña se realizó para SCF762/00 Vasos con sorbete
Esta reseña se realizó para SCF762/00 Vasos con sorbete
Lizette
06/11/2012
España
Hermoso y practic
Me encanto y a mi hijo más esta divino es práctico y fácil de usar ah y muy seguro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF762/00 Vasos con sorbete
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF762/00 Vasos con sorbete
Jendo35
27/08/2018
Nederland
Fijne fles
Ik gebruik deze fles al meer dan een jaar. Helaas moet ik het nu voor de 2de keer vervangen vanwege lekkage. Maar dat mag wel na 6 maanden. Heb 2 andere flessen gekocht omdat deze niet meer in de winkels te verkrijgen zijn, maar daar drinkt mijn dochtertje niet uit. Of ze lekken enorm veel. Ik ben dus nog altijd zeer tevreden.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF762/00 Voor bekers met rietje
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF762/00 Voor bekers met rietje
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