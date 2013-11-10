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  • Se facilita la transición a los vasos para mayores
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Descatalogado

Philips AventVaso de mayores

SCF784/00

4
| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Se facilita la transición a los vasos para mayores
Facilite la transición de su hijo de vasos adaptados a vasos tradicionales sin complicaciones. La tecnología activada con los labios permite que el líquido solo fluya cuando se presionen los bordes.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by moms worldwide1

El vaso de transición perfecto para los niños pequeños

Se facilita la transición a los vasos para mayores

  • 340 ml

  • 340 ml

  • 12m+

Permite beber por todo el borde, como en un vaso para adultos

Permite beber por todo el borde, como en un vaso para adultos

Este vaso sin boquilla permite beber por todo el borde, como en un vaso para adultos.

Permite un desarrollo oral saludable*

Permite un desarrollo oral saludable*

El diseño de este vaso sin boquilla permite que los dientes se desarrollen de forma sana.

Tecnología de activación mediante los labios

Tecnología de activación mediante los labios

Este vaso sin boquilla dispone de una válvula exclusiva que se activa con los labios, de modo que el líquido solo fluye del vaso cuando los labios del niño presionan contra el borde. La válvula se cierra automáticamente entre sorbos, por lo que no hay que preocuparse por derrames ni desastres.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
2
1

10/11/2013

Deutschland

Deutschland

Überragend!

Unsere Tochter (2 Jahre) hat bis jetzt immer noch ihr Fläschchen getrunken. Nachdem sie nicht gestillt wurde war sie das von Geburt an gewöhnt. Wir wollten ihr jetzt aber mal langsam beibringen, ihr Wasser nicht mehr aus der Flasche zu trinken - vor allem der Zähne wegen. Das war nicht so leicht, bis wir zufällig diesen Becher entdeckt haben. Was für eine Offenbarung! Endlich mal keine Schnabeltasse, sondern etwas, das wie bei den Erwachsenen funktioniert. Der Becher funktioniert wunderbar, sie ist von Anfang an mit ihm klar gekommen. Und Reinigung in der Spülmaschine ist für Kinder natürlich besonders wichtig. Wir haben jetzt noch einen Becher für die Kita besorgt!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF784/00 Erwachsenen- Trinklernbecher

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF784/00 Erwachsenen- Trinklernbecher

20/05/2020

Nederland

Nederland

Kan niet kiezen welke kleur.

Waarschijnlijk dat mijn zoon er niet veel om geeft... ik zou wel graag de blauwe variant willen, maar kan dit nergens aangeven. Wel top dat jullie in deze corona tijd gratis bezorgen!

Esta reseña se realizó para SCF784/00 Grote-mensenbeker

Esta reseña se realizó para SCF784/00 Grote-mensenbeker

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Avisos legales

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. El 77 % de los dentistas pediátricos encuestados está de acuerdo en que este vaso permite un desarrollo oral saludable (investigación independiente realizada online, en EE. UU., en abril de 2016)

  2. El 72 % de los dentistas pediátricos encuestados recomendaría el mecanismo de activación mediante los labios (investigación independiente realizada online, en EE. UU., en abril de 2016)