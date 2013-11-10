Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Descatalogado
340 ml
340 ml
12m+
Este vaso sin boquilla permite beber por todo el borde, como en un vaso para adultos.
El diseño de este vaso sin boquilla permite que los dientes se desarrollen de forma sana.
Este vaso sin boquilla dispone de una válvula exclusiva que se activa con los labios, de modo que el líquido solo fluye del vaso cuando los labios del niño presionan contra el borde. La válvula se cierra automáticamente entre sorbos, por lo que no hay que preocuparse por derrames ni desastres.
4.0
de 4
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Tomminbg
10/11/2013
Deutschland
Überragend!
Unsere Tochter (2 Jahre) hat bis jetzt immer noch ihr Fläschchen getrunken. Nachdem sie nicht gestillt wurde war sie das von Geburt an gewöhnt. Wir wollten ihr jetzt aber mal langsam beibringen, ihr Wasser nicht mehr aus der Flasche zu trinken - vor allem der Zähne wegen. Das war nicht so leicht, bis wir zufällig diesen Becher entdeckt haben. Was für eine Offenbarung! Endlich mal keine Schnabeltasse, sondern etwas, das wie bei den Erwachsenen funktioniert. Der Becher funktioniert wunderbar, sie ist von Anfang an mit ihm klar gekommen. Und Reinigung in der Spülmaschine ist für Kinder natürlich besonders wichtig. Wir haben jetzt noch einen Becher für die Kita besorgt!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF784/00 Erwachsenen- Trinklernbecher
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF784/00 Erwachsenen- Trinklernbecher
TMim
20/05/2020
Nederland
Kan niet kiezen welke kleur.
Waarschijnlijk dat mijn zoon er niet veel om geeft... ik zou wel graag de blauwe variant willen, maar kan dit nergens aangeven. Wel top dat jullie in deze corona tijd gratis bezorgen!
Esta reseña se realizó para SCF784/00 Grote-mensenbeker
Esta reseña se realizó para SCF784/00 Grote-mensenbeker
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
El 77 % de los dentistas pediátricos encuestados está de acuerdo en que este vaso permite un desarrollo oral saludable (investigación independiente realizada online, en EE. UU., en abril de 2016)
El 72 % de los dentistas pediátricos encuestados recomendaría el mecanismo de activación mediante los labios (investigación independiente realizada online, en EE. UU., en abril de 2016)