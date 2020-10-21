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Vasos con boquilla para niños pequeños
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Philips Avent Vaso de mayores
Descatalogado
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SCF784/00
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Manual de instrucciones
Todas (9)
¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?
¿Puedo preparar fórmulas infantiles con este vaso?
¿Puedo esterilizar mis productos de Philips Avent?
¿Puedo utilizar este producto Philips Avent en el microondas?
¿Puedo utilizar el vaso con bebidas calientes, con gas o cremosas?
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