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  • A prueba de derrames, para beber sin complicaciones
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Philips Avent Vasos entrenamientoVaso con boquilla resistente a mordiscos

SCF802/01

4.4
| (121) Reseñas | 95% ha recomendado este producto
A prueba de derrames, para beber sin complicaciones
El vaso con boquilla suave de Philips Avent cuenta con una válvula exclusiva y no gotea, ¡confirmado por las madres! Su textura antideslizante y la forma contorneada para las manos pequeñas ayudan a los niños a desarrollar las habilidades que necesitan para beber de forma independiente con confianza.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Boquilla resistente a mordiscos para el desarrollo de los dientes

A prueba de derrames, para beber sin complicaciones

  • Vaso con boquilla suave

  • 300 ml

  • 9m+

  • Paquete de uno

Válvula avanzada: permite beber sin derrames

Válvula avanzada: permite beber sin derrames

No hay nada como una buena aventura. Basta con que le pregunte a su pequeño. Además, cuando se mueve, este vaso para bebés antiderrame ayuda a evitar complicaciones. La exclusiva válvula hace que el líquido solo fluya cuando el niño da un sorbo, por lo que no tendrá que preocuparse por los pequeños derrames ni por los vasos volcados. No tiene que fiarse solo de nosotros: el 91% de las madres están de acuerdo en que esta taza es antiderrame.*

Boquilla resistente a mordiscos y suave para dientes en crecimiento

Boquilla resistente a mordiscos y suave para dientes en crecimiento

Para que los pequeños puedan beber con comodidad y facilidad, necesitan una boquilla que no solo sea agradable para las encías, sino que también favorezca el desarrollo de los dientes. El vaso con boquilla rígida My Grippy ofrece ambas cosas gracias a su boquilla resistente a mordiscos que es suave.

Forma contorneada y textura antideslizante

Forma contorneada y textura antideslizante

El niño será un bebedor seguro e independiente en poco tiempo gracias al diseño de fácil agarre de este vaso. Su forma contorneada y su textura antideslizante hacen que sea fácil de sujetar con las manos más pequeñas.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 4

121

Reseñas

95%

ha recomendado este producto

11/12/2023

Danmark

Danmark

Glimrende produkt

Syntes den er super praktisk og let at rengøre og min søn elsker den.

Ventajas

Let at rengøre og super praktisk

Contras

Intet

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Esta reseña se realizó para - SCF802/02 Blød kop med drikketud, der tåler bid

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10/12/2023

Danmark

Danmark

Drypfri og bidfast drikkeflaske

Drikkeflasken lever helt op til vores forventninger. Den er 100% drypfri og bidfast hvilket de færreste drikkekopper og drikkeflasker er efter en rum tids brug. Pænt design og farver og kvaliteten er i top. Tuden er lidt smal når den skal rengøres indvendigt, men generelt er flasken nem at rengøre så 5 stjerner herfra.

Ventajas

Drypfri, bidfast, kvalitet

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09/12/2023

Danmark

Danmark

Fantastisk

Det levede op til forventningerne, og jeg anbefaler det, et meget godt produkt. Den lækker ikke og er meget holdbar. Den er nem at gribe og velegnet til små børns hænder.

Sí, recomiendo este producto

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Pruebas independientes realizadas en hogares del Reino Unido, septiembre de 2013