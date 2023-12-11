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Vaso con boquilla suave
300 ml
9m+
Paquete de uno
No hay nada como una buena aventura. Basta con que le pregunte a su pequeño. Además, cuando se mueve, este vaso para bebés antiderrame ayuda a evitar complicaciones. La exclusiva válvula hace que el líquido solo fluya cuando el niño da un sorbo, por lo que no tendrá que preocuparse por los pequeños derrames ni por los vasos volcados. No tiene que fiarse solo de nosotros: el 91% de las madres están de acuerdo en que esta taza es antiderrame.*
Para que los pequeños puedan beber con comodidad y facilidad, necesitan una boquilla que no solo sea agradable para las encías, sino que también favorezca el desarrollo de los dientes. El vaso con boquilla rígida My Grippy ofrece ambas cosas gracias a su boquilla resistente a mordiscos que es suave.
El niño será un bebedor seguro e independiente en poco tiempo gracias al diseño de fácil agarre de este vaso. Su forma contorneada y su textura antideslizante hacen que sea fácil de sujetar con las manos más pequeñas.
4.4
de 4
121
Reseñas
95%
ha recomendado este producto
Chkj
11/12/2023
Danmark
Parte de la promoción
Glimrende produkt
Syntes den er super praktisk og let at rengøre og min søn elsker den.
Ventajas
Let at rengøre og super praktisk
Contras
Intet
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para - SCF802/02 Blød kop med drikketud, der tåler bid
Sí, recomiendo este producto
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Muslingen
10/12/2023
Danmark
Parte de la promoción
Drypfri og bidfast drikkeflaske
Drikkeflasken lever helt op til vores forventninger. Den er 100% drypfri og bidfast hvilket de færreste drikkekopper og drikkeflasker er efter en rum tids brug. Pænt design og farver og kvaliteten er i top. Tuden er lidt smal når den skal rengøres indvendigt, men generelt er flasken nem at rengøre så 5 stjerner herfra.
Ventajas
Drypfri, bidfast, kvalitet
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Noah1234
09/12/2023
Danmark
Parte de la promoción
Fantastisk
Det levede op til forventningerne, og jeg anbefaler det, et meget godt produkt. Den lækker ikke og er meget holdbar. Den er nem at gribe og velegnet til små børns hænder.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Pruebas independientes realizadas en hogares del Reino Unido, septiembre de 2013