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  • Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*
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Philips Avent BiberónAnticólicos con sistema AirFree™

SCF813/14

4.6
| (154) Reseñas | 94% ha recomendado este producto
Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*
El sistema AirFree™ está diseñado para ayudar al bebé a ingerir menos aire. La tetina permanece llena de leche, incluso en horizontal, para alimentar al bebé en posición erguida. La reducción del aire que un bebé ingiere puede ayudar a disminuir problemas comunes de alimentación, como cólicos, gases y reflujo.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

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Calientabiberones rápido reacondicionado

Calientabiberones rápido reacondicionado

SCF355/00R1

Mantiene la leche en el interior y el aire fuera

Diseñado para reducir los cólicos, los gases y el reflujo*

  • 1 biberón

  • 260 ml

  • Tetina de flujo lento

  • 1m+

Mantiene la leche dentro y el aire fuera para facilitar la alimentación en posición erguida

Mantiene la leche dentro y el aire fuera para facilitar la alimentación en posición erguida

La tetina sigue llena de leche incluso con el biberón en horizontal para que tu bebé pueda beber en una posición más natural y erguida. Esto puede ayudar a reducir el reflujo, mejorar la digestión, y hace que la alimentación sea más cómoda para usted y para su bebé.

La tetina se llena de leche, no de aire

La tetina se llena de leche, no de aire

Nuestro exclusivo sistema AirFree™ extrae el aire de la tetina para que el bebé trague menos aire al beber. Esto puede ayudarle a reducir problemas de alimentación habituales como, por ejemplo, los cólicos, el reflujo y los gases.

Sistema para reducir los cólicos y el malestar* demostrado

Sistema para reducir los cólicos y el malestar* demostrado

Estudios clínicos han demostrado que el biberón Philips Avent reduce los cólicos y el malestar*. ¿Cómo? Una válvula en la tetina evita la formación de vacío conforme bebe el bebé para mantener una alimentación ininterrumpida. Esto puede reducir los cólicos, los gases, las regurgitaciones y los eructos.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 4

154

Reseñas

94%

ha recomendado este producto

27/07/2021

España

España

Un gran para padres primerizos.

Tras probar el biberón anti cólicos me parece un biberón de muy buenos en muchos aspectos, comentar que mi hija ha dejado de tener tantos cólicos a la hora de las tomas diarias, y cumple con el objetivo que indica el fabricante, El sistema Air-free que dispone el biberón es asombroso, ya que llena de leche la tetina y con eso impide que entre aire al tomar la leche el bebe e incluso estando en horizontal. El evitar tener al bebe con la incomodidad de los cólicos es algo muy sano para ellos ya que pueden descansar después de las tomas sin problemas. y por ultimo indicar que la limpieza del mismo es muy fácil .

Ventajas

el sistema air-free la tetina y la facilidad de limpieza

Contras

realmente es estupendo, no tengo nada en contra que añadir

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Biberón SCF813/14 Anticólicos con sistema AirFree™

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Biberón SCF813/14 Anticólicos con sistema AirFree™

23/07/2021

España

España

Biberón de fácil uso y que cumple las expectativas

El biberón resulta fácil de usar y de poner en marcha. La tetilla tiene una forma bastante estándar que hizo que mi bebé no tuviera inconvenientes. Tras 4 semanas de estar probándolo he podido comprobar que los cólicos se redujeron bastante con respecto a antes así que estoy muy contenta.

Ventajas

Forma ergonómica y fácil manejo.

Contras

Nada en contra

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Biberón SCF813/14 Anticólicos con sistema AirFree™

Sí, recomiendo este producto

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22/07/2021

España

España

Es una gran solución a los gases de mi peque

Estamos encantados con este bibe, mi peque tenía muchos gases desde que deje de darle el pecho y hemos notado mucha diferencia su uso. El diseño es muy práctico. Le pongo un 9 de nota!!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Biberón SCF813/14 Anticólicos con sistema AirFree™

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Biberón SCF813/14 Anticólicos con sistema AirFree™

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. El sistema AirFree™ está diseñado para ayudar a su bebé a ingerir menos aire. La tetina permanece llena de leche, incluso en horizontal, para que pueda alimentar al bebé en posición erguida. La reducción del aire que un bebé ingiere puede ayudar a disminuir problemas de alimentación habituales, como cólicos, gases y reflujo.

  2. El 80% de las madres afirmaron que sus bebés experimentaron menos problemas de alimentación en una prueba realizada en los hogares de 144 madres de EE. UU. en 2017.

  3. A las dos semanas de nacer, los bebés alimentados con biberones Philips Avent mostraron una tendencia a sufrir menos cólicos en comparación con los bebés alimentados con biberones convencionales, así como una reducción significativa del malestar nocturno en comparación con los bebés alimentados con otro biberón.

  4. ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Los síntomas incluyen llanto, malestar, gases y regurgitaciones.