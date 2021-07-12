Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Cocción al vapor saludable
Vapor y purés en un solo recipiente
Fácil de usar y limpiar
Consejos de alimentación y recetas
La cocción al vapor es una manera sana de cocinar. Nuestra exclusiva tecnología permite que el vapor circule hacia arriba desde la parte inferior, garantizando que todos los ingredientes se cocinen de forma uniforme sin hervir. Los beneficios, la textura y los líquidos de los alimentos se retienen y se baten.
Encontrará todo lo que necesita para preparar comida nutritiva para bebé en un solo recipiente. Una vez que los ingredientes se hayan cocinado al vapor, solo tiene que levantar el recipiente, darle la vuelta y fijarlo en su sitio, de forma que pueda batir y conseguir la consistencia deseada.
Desde frutas y verduras sin grumos hasta preparados como carne, pescado y legumbres o texturas con trozos de mayor tamaño. Nuestro robot de cocina saludable para bebés 2 en 1 le ayuda a preparar comidas variadas para cada fase del proceso de retirada del biberón e introducción a los alimentos sólidos.
4.1
de 4
223
Reseñas
83%
ha recomendado este producto
VIVIKO
12/07/2021
España
Comprador verificado
exelente producto
cuece rapido, los alimentos quedan bien cocidos y la batidora es muy buena, los alimentos quedan muy bien batidos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Advanced SCF870/20 Vaporera/batidora 2 en 1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Advanced SCF870/20 Vaporera/batidora 2 en 1
bellariel
02/09/2014
España
Comprador verificado
todo un descubrimiento
Me ha sorprendido lo fácil que es de usar, lo bien que se limpia y lo rápido que es. Una gran compra.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Advanced SCF870/20 Vaporera/batidora 2 en 1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Advanced SCF870/20 Vaporera/batidora 2 en 1
Silvae
13/09/2013
España
Una inversión garantizada
Es un producto cómodo, limpio y rápido. Cocina los alimentos al vapor, se para sola cuando están cocinados y luego es solo girar y triturar, ya tienes la comida de tu bebé lista! Yo estoy contentísima con este producto, lo recomiendo a todas las mamas en especial a las que tienen poco tiempo como yo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Advanced SCF870/20 Vaporera/batidora 2 en 1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Advanced SCF870/20 Vaporera/batidora 2 en 1
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.