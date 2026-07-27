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Descatalogado
SCH530/86
Termómetro digital rápido, fiable y preciso para medir la temperatura del bebé.
Ni demasiado caliente, ni demasiado frío: el termómetro digital "Just Right" le dirá rápidamente si es seguro tomar la leche o los alimentos. Ya no tendrá que adivinar cuánto tiempo calentar los biberones y tarros y, además, es ideal para comprobar si la comida sigue caliente después de un breve descanso.
Los orificios garantizan el paso del aire para proteger la sensible piel del bebé frente a irritaciones.
Opiniones
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada globalmente a 10.109 usuarios de marcas y productos de cuidado materno-infantil en 2023.