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  • Medición fácil y fiable de la temperatura
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Descatalogado

Kit de termómetros digitales para bebés

SCH530/86

Medición fácil y fiable de la temperatura
Termómetro digital infantil para una medición fácil y precisa.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Medición fácil y fiable de la temperatura

Termómetro digital para una medición fácil y precisa

Termómetro digital rápido, fiable y preciso para medir la temperatura del bebé.

Medición de temperatura rápida y fiable en cuestión de segundos

Ni demasiado caliente, ni demasiado frío: el termómetro digital "Just Right" le dirá rápidamente si es seguro tomar la leche o los alimentos. Ya no tendrá que adivinar cuánto tiempo calentar los biberones y tarros y, además, es ideal para comprobar si la comida sigue caliente después de un breve descanso.

Protector perforado que evita la irritación de la piel

Los orificios garantizan el paso del aire para proteger la sensible piel del bebé frente a irritaciones.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada globalmente a 10.109 usuarios de marcas y productos de cuidado materno-infantil en 2023. 