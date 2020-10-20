Paga con Klarna
Regístrate y recibe 10 € de descuento
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Vigilabebés y termómetros
Todas las series
Kit de termómetros digitales para bebés
Descatalogado
Asistencia
SCH530/86
Go to shop
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Manual de instrucciones
Todas (1)
¿Puede poner sustancias dulces en el termómetro chupete de Philips Avent?
Las lecturas de mi termómetro chupete de Avent no son precisas.
Mi termómetro digital de Philips no funciona
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto
Servicio y cambio
Repara o reemplaza un producto roto
Garantía
Nuestras políticas de garantía de productos
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.