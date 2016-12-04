Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Descatalogado
SCH550/20
Flor azul
El termómetro digital para baño y habitación le permite determinar cómodamente la temperatura ideal del baño o la habitación del bebé. El bebé se sentirá más cómodo en el baño si el agua tiene entre 36,5 °C y 38 °C. Una temperatura de 39 °C o superior es excesiva y el bebé puede quemarse. Con una temperatura de la habitación de aproximadamente 18 °C, los bebés se sienten más cómodos para dormir.
Los productos que cumplen la normativa sobre juguetes han sido sometidos a pruebas exhaustivas para garantizar que cumplen dichas normas y son totalmente seguros.
3.1
de 4
128
Reseñas
CarolHzS
04/12/2016
España
Recomendable 100%
Funcionalidad, diseño e higiene excelentes. El biberón hermético, por lo que no hay fugas. El chupete muy higiénico por su material de silicona, además tiene un bonito diseño. El termómetro, excelente. Puede jugar con el sin peligo y es muy bonito.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCH550/21 Termómetro de baño/habitación del bebé
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCH550/21 Termómetro de baño/habitación del bebé
Anabsd86
26/11/2016
España
Muy Preciso
Es un artículo recomendable sin dudar. No tenía el termómetro desde el nacimiento de mi hija, por lo que he probado otros antes de tener este, y desde luego, no hay color. Es muy preciso y rápido, mostrando la temperatura real del agual y del ambiente. Otros termómetros suben de temperatura tardando más, y luego no bajan tan rápido. Sin embargo, éste muestra la temperatura al momento, y su uso es muy sencillo, puesto que no hay que encenderlo ni nada (a tener en cuenta si llevas al bebé en brazos). Además, tiene un diseño muy bonito, por lo que es un elemento decorativo en el baño y muy funcional. Lo recomiendo sin dudar, pues he compartido la opición con otras madres que piensan igual.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCH550/21 Termómetro de baño/habitación del bebé
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCH550/21 Termómetro de baño/habitación del bebé
mibebeyyo
20/11/2016
España
termómetro multifunción
Philips Avent Termómetro de baño/habitación del bebé SCH550/21 Flor rosa además de cumplir a la perfección su funció de determinar con exactitud la temperatura de la habitación y del agua, constituye un elemento de juego en el baño y es un elemento de decoración para la habitación del bebé. Un elemento adecuado si tienes que hacer un regalo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCH550/21 Termómetro de baño/habitación del bebé
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCH550/21 Termómetro de baño/habitación del bebé
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada globalmente a 10.109 usuarios de marcas y productos de cuidado materno-infantil en 2023.