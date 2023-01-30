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1 biberón
125 ml
Tetina flujo 2
0-3 meses
La tetina Natural Response se adapta al ritmo de alimentación natural del bebé, lo que facilita la combinación entre lactancia y la alimentación con biberón. La tetina tiene una única abertura que solo libera leche cuando el bebé succiona activamente. Así que, cuando el bebé se para a tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.
La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la textura del pecho, lo que ayuda al bebé a engancharse y a alimentarse cómodamente.
Todos aprendemos a nuestro propio ritmo: la succión es una habilidad, y algunos bebés la desarrollan más rápido que otros. Es por eso que algunos bebés podrían beneficiarse inicialmente de nuestra tetina de "Primer flujo" (tetina 0) antes de pasar a las tetinas Natural Response. Cambie a la tetina "Primer flujo" si su bebé tarda más de 20 minutos en beber 50 ml con las tetinas Natural Response. Pruebe con una tetina Natural Response con una velocidad de flujo más alta si su bebé juega con la tetina en lugar de beber o parece frustrarse. Si las dificultades de alimentación persisten, consulte a un profesional sanitario.
4.7
de 4
228
Reseñas
98%
ha recomendado este producto
Andalucia
30/01/2023
España
Parte de la promoción
El tamaño es ideal para los primeros biberones
Aunque yo no pude alimentar a mi bebé con este biberón, por que me llegaron cuando el bebé tenía 6meses, cambiándole la tetina lo utilizo para darle el agua al bebé.
Ventajas
Ligero y fácil limpieza y tamaño perfecto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY900/01 Biberón 125ml, tetina T2, 0m+
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY900/01 Biberón 125ml, tetina T2, 0m+
Druss43
30/01/2023
España
Parte de la promoción
Perfecto
A mi hija le ha gustado mucho, lo ha aceptado a la primera y hasta ahora había demostrado ser bastante exquisita en este tema. El biberón es estilizado para poder cogerlo con facilidad, no es nada pesado. La tetina es pequeña, redondeada, suave y flexible. No tenemos ninguna queja.
Ventajas
Tetina suave y flexible
Contras
Dificultad de encontrar recambios
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY900/01 Biberón 125ml, tetina T2, 0m+
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY900/01 Biberón 125ml, tetina T2, 0m+
Rinoa
20/01/2023
España
Parte de la promoción
Me encanta tanto para 0-3 meses como para AC
Durante la alimentación complementaria lo hemos utilizado muchísimo ya que a veces si come regular la comida siempre puedes darle un poco de leche al final y con un biberón pequeño vale. En general son los que más usamos. La nueva tetina es un lujo porque el bebé puede respirar tranquilamente, no le sale sin chupar como con las antiguas
Ventajas
Tamaño muy práctico
Contras
Me ha gustado todo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY900/01 Biberón 125ml, tetina T2, 0m+
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCY900/01 Biberón 125ml, tetina T2, 0m+
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011