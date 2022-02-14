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Descatalogado
SH70/50
Descatalogadas
Compra en su lugar SH71
Los cabezales de repuesto SH70 son compatibles con la serie 7000 (S7xxx) y el modelo SW7700 de Star Wars.
El nuevo diseño de las cuchillas corta cómodamente el pelo en la posición de corte ideal, reduciendo la irritación causada por los tirones.
El sistema de doble cuchilla integrado en nuestras afeitadoras eléctricas levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel para un afeitado más apurado.
3.1
de 4
77
Reseñas
jeter06
14/02/2022
España
Comprador verificado
Bueno y resistente, estoy contento con la adquisic
Es buenísimo, recomiendo la compra pues es de calidad y sobre todo por el tiempo que ahorra
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH70/70 Unidad de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH70/70 Unidad de afeitado
ANOG
11/09/2017
Portugal
Eficiência e excelente desempenho.
Um componente de excelente qualidade para acompanhar uma máquina de qualidade. Eficácia e rigor no corte e tendo em atenção a pele sensível.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH70/50 Cabeças de corte
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH70/50 Cabeças de corte
20/08/2021
United Kingdom
Great product Phillips 7000 series
Hi brought my Philips 7000 series wet and dry Electric razor in January, i’m very pleased with it it’s very durable, it gives me this closest shave I’ve ever had with an electric razor, overall I’m very happy with this product
Ventajas
Quick recharge fits nicely in the hand
Contras
You need a cleaning station, as washing under the tap is not that good
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH70/70 Shaving unit
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH70/70 Shaving unit