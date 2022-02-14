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  • SH70 ha sido sustituido por SH71
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Descatalogado

Cabezales de afeitado

SH70/50

3.1
| (77) Reseñas
SH70 ha sido sustituido por SH71
En dos años, los cabezales de tu afeitadora cortan 9 millones de pelos de la cara. Sustituye los cabezales de la afeitadora para que vuelva a rendir al 100 %. Compatible con las afeitadoras de la serie 7000.
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Cabezales de repuesto para las afeitadoras de la serie 7000

Cabezales de repuesto para las afeitadoras de la serie 7000

Los cabezales de repuesto SH70 son compatibles con la serie 7000 (S7xxx) y el modelo SW7700 de Star Wars.

Las cuchillas GentleTrack permiten disfrutar de un afeitado apurado y respetuoso con la piel

Las cuchillas GentleTrack permiten disfrutar de un afeitado apurado y respetuoso con la piel

El nuevo diseño de las cuchillas corta cómodamente el pelo en la posición de corte ideal, reduciendo la irritación causada por los tirones.

Afeitadora con Súper Sistema Levanta y Corta para un afeitado apurado y confortable

Afeitadora con Súper Sistema Levanta y Corta para un afeitado apurado y confortable

El sistema de doble cuchilla integrado en nuestras afeitadoras eléctricas levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel para un afeitado más apurado.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.1

de 4

77

Reseñas

14/02/2022

España

España

Comprador verificado

Bueno y resistente, estoy contento con la adquisic

Es buenísimo, recomiendo la compra pues es de calidad y sobre todo por el tiempo que ahorra

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH70/70 Unidad de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH70/70 Unidad de afeitado

11/09/2017

Portugal

Portugal

Eficiência e excelente desempenho.

Um componente de excelente qualidade para acompanhar uma máquina de qualidade. Eficácia e rigor no corte e tendo em atenção a pele sensível.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH70/50 Cabeças de corte

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH70/50 Cabeças de corte

20/08/2021

United Kingdom

United Kingdom

Great product Phillips 7000 series

Hi brought my Philips 7000 series wet and dry Electric razor in January, i’m very pleased with it it’s very durable, it gives me this closest shave I’ve ever had with an electric razor, overall I’m very happy with this product

Ventajas

Quick recharge fits nicely in the hand

Contras

You need a cleaning station, as washing under the tap is not that good

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH70/70 Shaving unit

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH70/70 Shaving unit

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