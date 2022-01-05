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Descatalogado

Shaver S9000 PrestigeCabezales de afeitado de repuesto

SH98/70

3.9
| (38) Reseñas
Tu afeitadora como nueva
En dos años, los cabezales de tu afeitadora cortan 9 millones de vellos faciales. Sustituye los cabezales de la afeitadora para que vuelva a rendir al 100 %. Compatible con las afeitadoras de las series 9000 Prestige.
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Productos compatibles
Shaver S9000 Prestige

Shaver S9000 Prestige
Afeitadora eléctrica Wet & Dry reacondicionada

SP9861/16R1

Cambia el cabezal cada 2 años para obtener los mejores resultados

Tu afeitadora como nueva

  • Cuchillas de precisión NanoTech

  • Se adaptan a SP981X, SP982X y SP986X

Cabezales de repuesto para S9000 Prestige

Cabezales de repuesto para S9000 Prestige

Los cabezales de repuesto SH98 son compatibles con todas las afeitadoras S9000 Prestige con cabezales de forma redondeada (SP981X, SP982X y SP986X). No son compatibles con las afeitadoras S9000 Prestige de forma angular (SP983X, SP984X, SP987X y SP988X), que utilizan el sucesor SH91 en su lugar. Los cabezales de repuesto SH91 son compatibles con todas las afeitadora S9000 Prestige con cabezales de forma angular y redondeada.

Sustitución sencilla

Sustitución sencilla

1. Tira de la parte superior de la unidad de afeitado. 2. Sustituye el soporte del cabezal de afeitado por uno nuevo 3. Para restablecer la afeitadora, mantén pulsado el botón de encendido durante más de 5 segundos.

La forma más sencilla de mantener el buen funcionamiento de tu afeitadora

La forma más sencilla de mantener el buen funcionamiento de tu afeitadora

La solución mejorada hace que el mantenimiento de tu afeitadora Philips sea más sencillo que nunca. Este nuevo formato te permitirá instalar los nuevos cabezales de afeitado en solo dos pasos, lo que facilita la limpieza a fondo de la afeitadora y optimiza tu afeitado diario.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.9

de 4

38

Reseñas

05/01/2022

España

España

Sustitucion Cabezales S9000 Prestige

Decir que he comprado los cabezales para sustituirlos en mi S9000 Prestigio y vienen como un guante,y cuál ha sido mi sorpresa que viene todo el conjunto entero,no solo los cabezales,con lo cual se monta del tirón sin problema ninguno,excelente compra..muy contento que estoy...gracias philips....

Esta reseña se realizó para Shaver S9000 Prestige SH98/80 Cabezales de afeitado de repuesto

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30/12/2021

España

España

Producto 100% calidad

Tengo 48 años y llevo afeitandome más de 30 años de manera convencional, pero esto me impedía hacerlo diariamente porque tengo la piel sensible, había probado antes con otras máquinas de afeitar eléctricas, pero no apuraban igual y me irritaban la cara, hasta que mi mujer y mi hija me regalaron la Philips S9000 Prestige, ahora puedo ir afeitado todos los días y el acabado es prácticamente igual que el de una maquinilla de afeitar.

Ventajas

Puedes usarla todos los días y el acabado que deja es perfecto.

Contras

No le encuentro ningún inconveniente.

Esta reseña se realizó para Shaver S9000 Prestige SH98/80 Cabezales de afeitado de repuesto

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26/09/2021

España

España

Comprador verificado

No hay otra opcion.

Si quieres maquina nueva, solo hay esta opcion. No compreis cosas chinas ni imitaciones. En contra esta el precio, pero que se le va hacer.

Ventajas

su eficacia

Contras

solo esta la carcasa con los tres cuchillas, no esta el cuerpo reductor que se acopla a la máquina como en los modelos anteriores.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver S9000 Prestige SH98/80 Cabezales de afeitado de repuesto

Sí, recomiendo este producto

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