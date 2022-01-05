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Descatalogado
SH98/70
Cuchillas de precisión NanoTech
Se adaptan a SP981X, SP982X y SP986X
Los cabezales de repuesto SH98 son compatibles con todas las afeitadoras S9000 Prestige con cabezales de forma redondeada (SP981X, SP982X y SP986X). No son compatibles con las afeitadoras S9000 Prestige de forma angular (SP983X, SP984X, SP987X y SP988X), que utilizan el sucesor SH91 en su lugar. Los cabezales de repuesto SH91 son compatibles con todas las afeitadora S9000 Prestige con cabezales de forma angular y redondeada.
1. Tira de la parte superior de la unidad de afeitado. 2. Sustituye el soporte del cabezal de afeitado por uno nuevo 3. Para restablecer la afeitadora, mantén pulsado el botón de encendido durante más de 5 segundos.
La solución mejorada hace que el mantenimiento de tu afeitadora Philips sea más sencillo que nunca. Este nuevo formato te permitirá instalar los nuevos cabezales de afeitado en solo dos pasos, lo que facilita la limpieza a fondo de la afeitadora y optimiza tu afeitado diario.
3.9
de 4
38
Reseñas
Mesac
05/01/2022
España
Sustitucion Cabezales S9000 Prestige
Decir que he comprado los cabezales para sustituirlos en mi S9000 Prestigio y vienen como un guante,y cuál ha sido mi sorpresa que viene todo el conjunto entero,no solo los cabezales,con lo cual se monta del tirón sin problema ninguno,excelente compra..muy contento que estoy...gracias philips....
Esta reseña se realizó para Shaver S9000 Prestige SH98/80 Cabezales de afeitado de repuesto
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J. Elias Diez
30/12/2021
España
Parte de la promoción
Producto 100% calidad
Tengo 48 años y llevo afeitandome más de 30 años de manera convencional, pero esto me impedía hacerlo diariamente porque tengo la piel sensible, había probado antes con otras máquinas de afeitar eléctricas, pero no apuraban igual y me irritaban la cara, hasta que mi mujer y mi hija me regalaron la Philips S9000 Prestige, ahora puedo ir afeitado todos los días y el acabado es prácticamente igual que el de una maquinilla de afeitar.
Ventajas
Puedes usarla todos los días y el acabado que deja es perfecto.
Contras
No le encuentro ningún inconveniente.
Esta reseña se realizó para Shaver S9000 Prestige SH98/80 Cabezales de afeitado de repuesto
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davidyork
26/09/2021
España
Comprador verificado
No hay otra opcion.
Si quieres maquina nueva, solo hay esta opcion. No compreis cosas chinas ni imitaciones. En contra esta el precio, pero que se le va hacer.
Ventajas
su eficacia
Contras
solo esta la carcasa con los tres cuchillas, no esta el cuerpo reductor que se acopla a la máquina como en los modelos anteriores.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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