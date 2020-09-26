ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+

Descatalogado

Auricular Bluetooth

SHB3175WT/00

3.4
| (16) Reseñas | 83% ha recomendado este producto

Disponible en

Blanco
Blanco
Negro
Negro
Siente los graves con BASS+
Los auriculares BASS+ de Philips ofrecen un gran nivel de graves en un formato elegante y compacto. Cuentan con un diseño increíble, un sonido excepcional y una gran relación calidad-precio. Auriculares inalámbricos Bluetooth con gancho para los que necesiten más graves en sus ritmos sin aumentar el tamaño.
Ver todos los beneficios

Siente los graves con BASS+

  • Altav. de 40 mm, cerrados parte post.

  • Supraaural

  • Almohadillas suaves para las orejas

  • Plegado compacto

Altavoces de neodimio de 40 mm

Altavoces de neodimio de 40 mm

Altavoces de neodimio de 40 mm que producen unos graves potentes

Ajuste perfecto para todos

Ajuste perfecto para todos

El diseño de auriculares giratorios y la banda de sujeción ajustable ofrecen un ajuste perfecto para todos.

Graves potentes y definidos que puedes sentir

Graves potentes y definidos que puedes sentir

Graves potentes para disfrutar al máximo del sonido. No dejes que el diseño estilizado te engañe, ya que las rejillas de ventilación diseñadas especialmente y los controladores ajustados al detalle producen frecuencias ultrabajas que aportan a los auriculares el distintivo de sonido de BASS+. El volumen acústico independiente se utiliza para garantizar una alta coherencia en el rendimiento de los graves en cada producción.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.4

de 4

16

Reseñas

83%

ha recomendado este producto

26/09/2020

España

España

Buen Sonido, facil de manejar y transpo

Me gusta su sonido nitido y excelentes bajos, es practico muy funcional y eso que tengo varios audifonos de gama alta pero este no tiene nada q envidiar, se nota la calidad de material en los parlantes

Ventajas

Sonido y precio

Contras

Materiales dan la sensación de ser frágiles

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB3175BK Auricular Bluetooth

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB3175BK Auricular Bluetooth

03/06/2020

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Super waar voor je geld

Deze Philips headset heeft mij echt verbaasd. Super goed geluid voor een zeer schappelijke prijs. Connect altijd meteen. Heerlijk ding. Beetje overdreven positieve review misschien maar ik mag niet liegen van mijn moeder...

Ventajas

Zitcomfort en super geluid

Contras

Geen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB3175BK Bluetooth-headset

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB3175BK Bluetooth-headset

03/01/2020

Deutschland

Deutschland

Preis-Leistung hervorragend

Toller kräftiger Klang, das mehr an Bass ist wirklich spürbar. Dennoch ausgewogen, sowohl für (Rock-)Musik als auch TV. Bequem zu tragen und die Akkulaufzeit ist Klasse. Einziger Kritikpunkt: Mehrsekündiges Tastendrücken und Halten für Ein und Aus nötig - das hätte man m.E. auch geschickter lösen können.

Ventajas

Klang, Akku

Contras

Bedienkonzept

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB3175WT Bluetooth-Headset

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB3175WT Bluetooth-Headset

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. Los resultados reales pueden variar