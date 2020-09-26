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Descatalogado
Altav. de 40 mm, cerrados parte post.
Supraaural
Almohadillas suaves para las orejas
Plegado compacto
Altavoces de neodimio de 40 mm que producen unos graves potentes
El diseño de auriculares giratorios y la banda de sujeción ajustable ofrecen un ajuste perfecto para todos.
Graves potentes para disfrutar al máximo del sonido. No dejes que el diseño estilizado te engañe, ya que las rejillas de ventilación diseñadas especialmente y los controladores ajustados al detalle producen frecuencias ultrabajas que aportan a los auriculares el distintivo de sonido de BASS+. El volumen acústico independiente se utiliza para garantizar una alta coherencia en el rendimiento de los graves en cada producción.
3.4
de 4
16
Reseñas
83%
ha recomendado este producto
26/09/2020
España
Buen Sonido, facil de manejar y transpo
Me gusta su sonido nitido y excelentes bajos, es practico muy funcional y eso que tengo varios audifonos de gama alta pero este no tiene nada q envidiar, se nota la calidad de material en los parlantes
Ventajas
Sonido y precio
Contras
Materiales dan la sensación de ser frágiles
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB3175BK Auricular Bluetooth
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB3175BK Auricular Bluetooth
V. Obdam
03/06/2020
Nederland
Comprador verificado
Super waar voor je geld
Deze Philips headset heeft mij echt verbaasd. Super goed geluid voor een zeer schappelijke prijs. Connect altijd meteen. Heerlijk ding. Beetje overdreven positieve review misschien maar ik mag niet liegen van mijn moeder...
Ventajas
Zitcomfort en super geluid
Contras
Geen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB3175BK Bluetooth-headset
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB3175BK Bluetooth-headset
Fridayonmymind
03/01/2020
Deutschland
Preis-Leistung hervorragend
Toller kräftiger Klang, das mehr an Bass ist wirklich spürbar. Dennoch ausgewogen, sowohl für (Rock-)Musik als auch TV. Bequem zu tragen und die Akkulaufzeit ist Klasse. Einziger Kritikpunkt: Mehrsekündiges Tastendrücken und Halten für Ein und Aus nötig - das hätte man m.E. auch geschickter lösen können.
Ventajas
Klang, Akku
Contras
Bedienkonzept
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB3175WT Bluetooth-Headset
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB3175WT Bluetooth-Headset
Los resultados reales pueden variar