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Descatalogado
SHB5250WT/00
Control. 14,2 mm, abiertos parte post.
Auricular
Cable plano
Mediante el sistema de protección del cable Flexi-Grip de goma entre los auriculares y el cable, la conexión está protegida durante su vida útil de los daños producidos al doblar el cable repetidamente.
Controladores de altavoz de calidad de 14,2 mm con rejilla de ventilación de graves en los auriculares para unos graves ricos.
3.1
de 4
76
Reseñas
Cymmerief
04/04/2017
España
sonido ESPEC TACULAR!!!!
Primer dia de prueba: sincronizar por bluetooth al mac mini... espectacular como suena esto! Los refuerzos de graves suenan muy muy bien, facilidad de uso 10 y se ha conectado al mac mini sin problemas a la primera
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB5250WT Auricular Bluetooth
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB5250WT Auricular Bluetooth
Mülli 1
25/01/2021
Deutschland
Geiler Sound
Echt Super Klang und Verarbeitung einziges Manko ist der Akku könnte größer sein
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB5250WT Bluetooth-Headset
Sí, recomiendo este producto
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Napoli
09/03/2018
Deutschland
Super
Super produkt and sehr gut Kundenservice. Super Sound
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB5250BK Bluetooth-Headset
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