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Descatalogado
SHC8555/10
Libertad inalámbrica, sonido nítido
Libertad para disfrutar de la música en casa. Gracias a la reproducción de sonido Hi-Fi, estos auriculares estéreo SHC8555/10 de Philips son toda una ventaja en comodidad personal.
El altavoz de 40 mm está hecho de composite Mylar, para conseguir un elemento muy sensible y al mismo tiempo potente, que reproduzca el sonido sin distorsiones audibles.
Con una transmisión inalámbrica por FM de alta frecuencia con la potencia para traspasar incluso paredes, puedes escuchar la música cuando estas en otra habitación.
3.4
de 4
19
Reseñas
acriner
11/12/2013
España
cómodo
Un producto que destaca por su facilidad de uso. El sonido es muy bueno y su diseño se adapta bien a las orejas sin provocar dolor al tiempo de llevar los auriculares puestos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHC8555 Auriculares Hi-Fi inalámbricos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHC8555 Auriculares Hi-Fi inalámbricos
Lau92
11/12/2013
España
Producto estrella por su sonido.
Los auriculares Hi-Fi inalámbricos de Philips son geniales en comodidad y sonido, su banda de sujeción aporta un confort y acople perfecto en la cabeza y el sonido emitido es perfecto. Aisla del ruido exterior que pueda interferir a la hora de escuchar cualquier música o película. Gracias a que son inalámbricos, la indepencia es total, y la movilidad máximo, se escucha a bastantes metros de distancia.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHC8555 Auriculares Hi-Fi inalámbricos
Sí, recomiendo este producto
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kikou2
24/12/2016
France
tres bon rapport qualite/prix
Aucun soucis avec cet appareil utilisé depuis peu de temps, bonnes performances pour le prix (usage tv) et plutôt confortable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHC8555 Casque hi-fi sans fil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHC8555 Casque hi-fi sans fil