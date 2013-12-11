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Descatalogado

Auriculares Hi-Fi inalámbricos

SHC8555/10

3.4

| (19) Reseñas

Libertad inalámbrica, sonido nítido

Libertad para disfrutar de la música en casa. Gracias a la reproducción de sonido Hi-Fi, estos auriculares estéreo SHC8555/10 de Philips son toda una ventaja en comodidad personal.

Ver todos los beneficios

Libertad inalámbrica, sonido nítido

Carga sencilla y cómoda con una base inalámbrica

El altavoz de 40 mm reproduce el sonido sin distorsiones

El altavoz de 40 mm reproduce el sonido sin distorsiones

El altavoz de 40 mm está hecho de composite Mylar, para conseguir un elemento muy sensible y al mismo tiempo potente, que reproduzca el sonido sin distorsiones audibles.

Transmisión inalámbrica por FM para mayor libertad de movimientos

Con una transmisión inalámbrica por FM de alta frecuencia con la potencia para traspasar incluso paredes, puedes escuchar la música cuando estas en otra habitación.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.4

de 4

19

Reseñas

11/12/2013

España

España

cómodo

Un producto que destaca por su facilidad de uso. El sonido es muy bueno y su diseño se adapta bien a las orejas sin provocar dolor al tiempo de llevar los auriculares puestos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHC8555 Auriculares Hi-Fi inalámbricos

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Esta reseña se realizó para SHC8555 Auriculares Hi-Fi inalámbricos

11/12/2013

España

España

Producto estrella por su sonido.

Los auriculares Hi-Fi inalámbricos de Philips son geniales en comodidad y sonido, su banda de sujeción aporta un confort y acople perfecto en la cabeza y el sonido emitido es perfecto. Aisla del ruido exterior que pueda interferir a la hora de escuchar cualquier música o película. Gracias a que son inalámbricos, la indepencia es total, y la movilidad máximo, se escucha a bastantes metros de distancia.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHC8555 Auriculares Hi-Fi inalámbricos

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24/12/2016

France

France

tres bon rapport qualite/prix

Aucun soucis avec cet appareil utilisé depuis peu de temps, bonnes performances pour le prix (usage tv) et plutôt confortable.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHC8555 Casque hi-fi sans fil

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHC8555 Casque hi-fi sans fil

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