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Descatalogado
Lo último en sonido Hi-Fi inalámbrico
Libertad para disfrutar de la música en cualquier lugar de la casa. Gracias a la reproducción de sonido Hi-Fi con las funciones de sintonización automática y de mejora de sonido, estos auriculares estéreo son lo último en comodidad personal.
Los materiales duraderos y suaves utilizados para las almohadillas y la banda de sujeción de estos auriculares de Philips garantizan un uso cómodo y prolongado.
La estación base constituye la forma más cómoda de guardar el receptor cuando no se usa. Además, realiza la carga del mismo para que esté disponible siempre que lo necesites.
Un botón fácil de localizar en los auriculares te permite reforzar los tonos agudos con una sola pulsación.
4.2
de 4
6
Reseñas
83%
ha recomendado este producto
14/07/2010
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHC8565 Auricular Hi-Fi inalámbrico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHC8565 Auricular Hi-Fi inalámbrico
jmdepite
15/07/2012
France
Très bonnes qualités accoustiques..
Tout-à-fait satisfait. Seul petit bémol, dommage que la mise sous tension se fasse par un interrupteur, et non automatiquement à la mise sur la tête...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHC8565 Wireless HiFi Headphone
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHC8565 Wireless HiFi Headphone
jmdepite
17/10/2011
France
Excellent produit
Son magnifique, avec très bon rendu des basses; aucun réglage nécessaire. Dommage que la mise sous et hors tension du casque ne se fasse pas automatiquement à la pose sur la tête....
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHC8565 Wireless HiFi Headphone
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHC8565 Wireless HiFi Headphone