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Descatalogado

Auricular Hi-Fi inalámbrico

SHC8565/00

4.2

| (6) Reseñas | 83% ha recomendado este producto

Lo último en sonido Hi-Fi inalámbrico

Libertad para disfrutar de la música en cualquier lugar de la casa. Gracias a la reproducción de sonido Hi-Fi con las funciones de sintonización automática y de mejora de sonido, estos auriculares estéreo son lo último en comodidad personal.

Ver todos los beneficios

con mejoras de graves y agudos

Lo último en sonido Hi-Fi inalámbrico

Las suaves almohadillas y banda de sujeción garantizan la comodidad

Las suaves almohadillas y banda de sujeción garantizan la comodidad

Los materiales duraderos y suaves utilizados para las almohadillas y la banda de sujeción de estos auriculares de Philips garantizan un uso cómodo y prolongado.

Estación base con cargador para guardar y recargar el receptor

La estación base constituye la forma más cómoda de guardar el receptor cuando no se usa. Además, realiza la carga del mismo para que esté disponible siempre que lo necesites.

Refuerza los tonos agudos según tus preferencias personales

Un botón fácil de localizar en los auriculares te permite reforzar los tonos agudos con una sola pulsación.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

6

Reseñas

83%

ha recomendado este producto

3
2

14/07/2010

España

España

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHC8565 Auricular Hi-Fi inalámbrico

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15/07/2012

France

France

Très bonnes qualités accoustiques..

Tout-à-fait satisfait. Seul petit bémol, dommage que la mise sous tension se fasse par un interrupteur, et non automatiquement à la mise sur la tête...

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHC8565 Wireless HiFi Headphone

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17/10/2011

France

France

Excellent produit

Son magnifique, avec très bon rendu des basses; aucun réglage nécessaire. Dommage que la mise sous et hors tension du casque ne se fasse pas automatiquement à la pose sur la tête....

Sí, recomiendo este producto

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