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Descatalogado
SHD9200/10
Sonido Surround
Sumérgete completamente en la mejor experiencia de sonido cinematográfico en 3D en casa con los auriculares SHD9200, con transmisión de audio inalámbrica sin compresión de Kleer para ofrecer un sonido puro y detallado. Se han diseñado para ofrecer verdadera comodidad, libertad y un placer de audición puro.
Supraaural
Negro
La tecnología de sonido 3D reproduce un sonido multidimensional para disfrutar de una experiencia cinematográfica espectacular y envolvente.
Los controles de volumen están ubicados cómodamente en el auricular para realizar los ajustes de sonido de forma rápida e intuitiva. No es necesario buscar el botón de aumento/disminución del volumen, solo tienes que tocar el auricular en la parte superior para subirlo o en la inferior para bajarlo.
Los controladores de altavoz de neodimio de 40 mm ofrecen un rendimiento de sonido de alta fidelidad superior.
3.5
de 4
22
Reseñas
desdi
07/12/2013
España
facil uso y larga duracion
me parece una buena idea para evitar los cables por el salon y sobre todo la comodidad de la distancia y movilidad.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHD9200 Auriculares HiFi inalámbricos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHD9200 Auriculares HiFi inalámbricos
MVisser
17/06/2015
Nederland
Comprador verificado
Deze draadloze headset geeft een prima geluid
Het product is een stuk duurder dan de SHD8600, echter ook kwalitatief beter. De wijze van opladen is totaal anders en verwerkt in de boog, slimme keuze om te komen tot goed oplaad contactpunt. Door het gehele huis te gebruiken zonder geluidsverlies.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHD9200 Wireless HiFi Headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHD9200 Wireless HiFi Headphones
Ton888
17/06/2015
Nederland
Comprador verificado
Deze draadloze headset geeft een prima geluid
Het product is een stuk duurder dan de SHD8600, echter ook kwalitatief beter. De wijze van opladen is totaal anders en verwerkt in de boog, slimme keuze om te komen tot goed oplaad contactpunt. Door het gehele huis te gebruiken zonder geluidsverlies.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHD9200 Wireless HiFi Headphones
Sí, recomiendo este producto
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