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Descatalogado

Auriculares HiFi inalámbricos

SHD9200/10

3.5

| (22) Reseñas

Sonido Surround

Sumérgete completamente en la mejor experiencia de sonido cinematográfico en 3D en casa con los auriculares SHD9200, con transmisión de audio inalámbrica sin compresión de Kleer para ofrecer un sonido puro y detallado. Se han diseñado para ofrecer verdadera comodidad, libertad y un placer de audición puro.

Ver todos los beneficios

Sistema de auriculares digitales inalámbricos

Sonido Surround

  • Supraaural

  • Negro

Tecnología de sonido 3D para un sonido cinematográfico multidimensional

Tecnología de sonido 3D para un sonido cinematográfico multidimensional

La tecnología de sonido 3D reproduce un sonido multidimensional para disfrutar de una experiencia cinematográfica espectacular y envolvente.

Control de volumen inalámbrico para un uso cómodo e intuitivo

Los controles de volumen están ubicados cómodamente en el auricular para realizar los ajustes de sonido de forma rápida e intuitiva. No es necesario buscar el botón de aumento/disminución del volumen, solo tienes que tocar el auricular en la parte superior para subirlo o en la inferior para bajarlo.

Controladores de altavoz de neodimio de 40 mm para un sonido Hi-Fi superior

Controladores de altavoz de neodimio de 40 mm para un sonido Hi-Fi superior

Los controladores de altavoz de neodimio de 40 mm ofrecen un rendimiento de sonido de alta fidelidad superior.

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.5

de 4

22

Reseñas

07/12/2013

España

España

facil uso y larga duracion

me parece una buena idea para evitar los cables por el salon y sobre todo la comodidad de la distancia y movilidad.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHD9200 Auriculares HiFi inalámbricos

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17/06/2015

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Deze draadloze headset geeft een prima geluid

Het product is een stuk duurder dan de SHD8600, echter ook kwalitatief beter. De wijze van opladen is totaal anders en verwerkt in de boog, slimme keuze om te komen tot goed oplaad contactpunt. Door het gehele huis te gebruiken zonder geluidsverlies.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHD9200 Wireless HiFi Headphones

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17/06/2015

Nederland

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Deze draadloze headset geeft een prima geluid

Het product is een stuk duurder dan de SHD8600, echter ook kwalitatief beter. De wijze van opladen is totaal anders en verwerkt in de boog, slimme keuze om te komen tot goed oplaad contactpunt. Door het gehele huis te gebruiken zonder geluidsverlies.

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