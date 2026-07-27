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Descatalogado

2000 seriesAuriculares con micrófono

SHE2305BK/00

Todos los ojos sobre ti
Potencia tus sonidos allá donde vayas. Estos auriculares están disponibles en cuatro colores brillantes y cuentan con una carcasa de altavoz traslúcida con cables de colores. ¿Por qué pasar desapercibido cuando naciste para destacar?
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Todos los ojos sobre ti

  • Altavoces de 12,2 mm, abiertos

  • micrófono integrado

  • Negro

  • Ultracómodos

Cables de atractivos colores. Cubierta de parlante traslúcida

Destacate con los cables de atractivos colores y la cubierta de parlante traslúcida. Los controladores acústicos de neodimio de 12,2 mm ofrecen un sonido claro y nítido, con graves buenos.

Auriculares ligeros de forma ovalada para mayor comodidad

La forma ovalada de estos ligeros auriculares permitirá que podás seguir disfrutando del sonido con toda la comodidad.

Control remoto integrado. Cambiá entre música y llamadas sin problemas

El mando a distancia en el cable hace que sea más fácil responder a una llamada o poner en pausa tus canciones. Todo eso sin tocar el smartphone. El micrófono incorporado con cancelación de eco mantiene el sonido claro cuando estás hablando.

Especificaciones técnicas

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  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.