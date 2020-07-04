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Descatalogado
Imán de 40 mm con cierre posterior.
Supraaural
Almohadillas suaves para las orejas
Plegado compacto
Altavoces de neodimio de 40 mm que producen unos graves potentes
Graves potentes para disfrutar al máximo del sonido. No dejes que el diseño estilizado te engañe, ya que las rejillas de ventilación diseñadas especialmente y los controladores ajustados al detalle producen frecuencias ultrabajas que aportan a los auriculares el distintivo de sonido de BASS+. El volumen acústico independiente se utiliza para garantizar una alta coherencia en el rendimiento de los graves en cada producción.
El exclusivo diseño plegable compacto te ofrece la mejor experiencia en cualquier parte. Los auriculares se pueden plegar en plano o de forma compacta para transportarlos y guardarlos fácilmente.
4.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
talain29
04/07/2020
France
fait le travail.
Confortable, isole bien du monde extérieur, j'enlève une étoile car on ne peut pas régler le son depuis le casque. Il faut intervenir depuis le PC et ou dans les options des jeux vidéos. Sinon très agréable.
Contras
son incontrôlable depuis le casque.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BASS+ SHL3175BK Casque avec Micro
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Esta reseña se realizó para BASS+ SHL3175BK Casque avec Micro