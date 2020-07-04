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  • Siente los graves con BASS+
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Descatalogado

BASS+Auriculares con micrófono

SHL3175BK/00

4
| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Disponible en

Blanco
Blanco
Negro
Negro
Siente los graves con BASS+
Los auriculares BASS+ de Philips ofrecen un gran nivel de graves a tu música. Con un sonido de graves potente en un formato elegante y compacto, estos auriculares con gancho están diseñados para aquellos que necesitan más bajos en sus ritmos sin tamaño adicional.
Ver todos los beneficios

Siente los graves con BASS+

  • Imán de 40 mm con cierre posterior.

  • Supraaural

  • Almohadillas suaves para las orejas

  • Plegado compacto

Altavoces de neodimio de 40 mm

Altavoces de neodimio de 40 mm

Altavoces de neodimio de 40 mm que producen unos graves potentes

Graves potentes y definidos que puedes sentir

Graves potentes y definidos que puedes sentir

Graves potentes para disfrutar al máximo del sonido. No dejes que el diseño estilizado te engañe, ya que las rejillas de ventilación diseñadas especialmente y los controladores ajustados al detalle producen frecuencias ultrabajas que aportan a los auriculares el distintivo de sonido de BASS+. El volumen acústico independiente se utiliza para garantizar una alta coherencia en el rendimiento de los graves en cada producción.

Se pliegan de forma más compacta para poder guardarlos y llevarlos fácilmente

Se pliegan de forma más compacta para poder guardarlos y llevarlos fácilmente

El exclusivo diseño plegable compacto te ofrece la mejor experiencia en cualquier parte. Los auriculares se pueden plegar en plano o de forma compacta para transportarlos y guardarlos fácilmente.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

5
3
2
1

04/07/2020

France

France

fait le travail.

Confortable, isole bien du monde extérieur, j'enlève une étoile car on ne peut pas régler le son depuis le casque. Il faut intervenir depuis le PC et ou dans les options des jeux vidéos. Sinon très agréable.

Contras

son incontrôlable depuis le casque.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BASS+ SHL3175BK Casque avec Micro

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BASS+ SHL3175BK Casque avec Micro

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