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Descatalogado
SHL3850NC/00
Más sonido, menos ruido
Sumérgete en tu música con la innovadora tecnología de reducción activa del ruido ActiveShield™. Las almohadillas que alivian la presión ofrecen una comodidad duradera y el diseño plegable compacto es ideal para transportarlos y guardarlos fácilmente.
Control. 32 mm, cerrado parte posterior
De diadema
Plegado compacto
Los controladores de neodimio de 32 mm optimizados, en combinación con un diseño de sistema acústico cerrado en la parte posterior y aislamiento total de tipo diadema, ofrecen unos graves excelentes.
Los controladores de neodimio de 32mm optimizados, en combinación con un diseño de sistema acústico cerrado en la parte posterior y aislamiento total de tipo diadema, ofrecen una excelente precisión de sonido que te impresionará.
Diseño plegable compacto para facilitar el transporte mientras te desplazas.
2.9
de 4
9
Reseñas
Stevie
05/01/2018
España
Fantásticos
Pues eso,fantásticos .Lo que no se puede pedir a unos auriculares de 50 euros es que suenen como unos de 500 He probado unos bose y tampoco hay tanta diferencia con estos La reducción de ruido ,maravillosa ,como no podía ser de otra manera viniendo de philips ,una marca que ,a estas alturas de la pelicula no tiene nada que demostrar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3850NC Auriculares con reducción de ruido
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3850NC Auriculares con reducción de ruido
Otomo
07/08/2018
Deutschland
Gefällt mir eigentlich gut, aber schmerzhaft zu eng
Das Batteriefach habe ich durch Studium der Kurzanleitung und etwas Nachdenken öffnen können, wenn man weiß wie, geht es sehr einfach. Ein Pfeil auf der Abdeckung hätte hilfreich sein können. Oder eine bessere Anleitung. Ich habe bisher den Kopfhörer nur kurz testen können. Der Klang ist recht ordentlich kräftig. Die Zusammenklappfunmktion ist sinnvoll. Das Noise Canceling funktionierte mit einem daneben laufendem Ventilator recht gut. Sprache in der Umgebung ist noch zu verstehen, Motorgeräusch war weg. Bin gespannt wie es im Flugzeug klappt. Was mir nicht gefällt, ist die Kraft mit der meine Ohren und mein Kopf gequetcht werden, dies tut mir weh. Bei Metallbügeln auf Arbeit genügt leichtes Biegen, doch bei Kunststoff hat man höchstens mit der Heißluftpistole Erfolg, macht dabei aber oft Schaden.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer
Sperber
07/08/2018
Deutschland
Gefällt mir eigentlich gut, aber schmerzhaft zu eng
Das Batteriefach habe ich durch Studium der Kurzanleitung und etwas Nachdenken öffnen können, wenn man weiß wie, geht es sehr einfach. Ein Pfeil auf der Abdeckung hätte hilfreich sein können. Oder eine bessere Anleitung. Ich habe bisher den Kopfhörer nur kurz testen können. Der Klang ist recht ordentlich kräftig. Die Zusammenklappfunmktion ist sinnvoll. Das Noise Canceling funktionierte mit einem daneben laufendem Ventilator recht gut. Sprache in der Umgebung ist noch zu verstehen, Motorgeräusch war weg. Bin gespannt wie es im Flugzeug klappt. Was mir nicht gefällt, ist die Kraft mit der meine Ohren und mein Kopf gequetcht werden, dies tut mir weh. Bei Metallbügeln auf Arbeit genügt leichtes Biegen, doch bei Kunststoff hat man höchstens mit der Heißluftpistole Erfolg, macht dabei aber oft Schaden.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer