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Descatalogado

Auriculares con reducción de ruido

SHL3850NC/00

2.9

| (9) Reseñas

Más sonido, menos ruido

Sumérgete en tu música con la innovadora tecnología de reducción activa del ruido ActiveShield™. Las almohadillas que alivian la presión ofrecen una comodidad duradera y el diseño plegable compacto es ideal para transportarlos y guardarlos fácilmente.

Ver todos los beneficios

graves potentes

Más sonido, menos ruido

  • Control. 32 mm, cerrado parte posterior

  • De diadema

  • Plegado compacto

Controladores de altavoz de neodimio de 32 mm para unos graves enriquecidos

Controladores de altavoz de neodimio de 32 mm para unos graves enriquecidos

Los controladores de neodimio de 32 mm optimizados, en combinación con un diseño de sistema acústico cerrado en la parte posterior y aislamiento total de tipo diadema, ofrecen unos graves excelentes.

El diseño cerrado en la parte posterior bloquea el ruido para aislarlo

El diseño cerrado en la parte posterior bloquea el ruido para aislarlo

Los controladores de neodimio de 32mm optimizados, en combinación con un diseño de sistema acústico cerrado en la parte posterior y aislamiento total de tipo diadema, ofrecen una excelente precisión de sonido que te impresionará.

Diseño plegable compacto para facilitar el transporte

Diseño plegable compacto para facilitar el transporte

Diseño plegable compacto para facilitar el transporte mientras te desplazas.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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2.9

de 4

9

Reseñas

05/01/2018

España

España

Fantásticos

Pues eso,fantásticos .Lo que no se puede pedir a unos auriculares de 50 euros es que suenen como unos de 500 He probado unos bose y tampoco hay tanta diferencia con estos La reducción de ruido ,maravillosa ,como no podía ser de otra manera viniendo de philips ,una marca que ,a estas alturas de la pelicula no tiene nada que demostrar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3850NC Auriculares con reducción de ruido

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3850NC Auriculares con reducción de ruido

07/08/2018

Deutschland

Deutschland

Gefällt mir eigentlich gut, aber schmerzhaft zu eng

Das Batteriefach habe ich durch Studium der Kurzanleitung und etwas Nachdenken öffnen können, wenn man weiß wie, geht es sehr einfach. Ein Pfeil auf der Abdeckung hätte hilfreich sein können. Oder eine bessere Anleitung. Ich habe bisher den Kopfhörer nur kurz testen können. Der Klang ist recht ordentlich kräftig. Die Zusammenklappfunmktion ist sinnvoll. Das Noise Canceling funktionierte mit einem daneben laufendem Ventilator recht gut. Sprache in der Umgebung ist noch zu verstehen, Motorgeräusch war weg. Bin gespannt wie es im Flugzeug klappt. Was mir nicht gefällt, ist die Kraft mit der meine Ohren und mein Kopf gequetcht werden, dies tut mir weh. Bei Metallbügeln auf Arbeit genügt leichtes Biegen, doch bei Kunststoff hat man höchstens mit der Heißluftpistole Erfolg, macht dabei aber oft Schaden.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer

07/08/2018

Deutschland

Deutschland

Gefällt mir eigentlich gut, aber schmerzhaft zu eng

Das Batteriefach habe ich durch Studium der Kurzanleitung und etwas Nachdenken öffnen können, wenn man weiß wie, geht es sehr einfach. Ein Pfeil auf der Abdeckung hätte hilfreich sein können. Oder eine bessere Anleitung. Ich habe bisher den Kopfhörer nur kurz testen können. Der Klang ist recht ordentlich kräftig. Die Zusammenklappfunmktion ist sinnvoll. Das Noise Canceling funktionierte mit einem daneben laufendem Ventilator recht gut. Sprache in der Umgebung ist noch zu verstehen, Motorgeräusch war weg. Bin gespannt wie es im Flugzeug klappt. Was mir nicht gefällt, ist die Kraft mit der meine Ohren und mein Kopf gequetcht werden, dies tut mir weh. Bei Metallbügeln auf Arbeit genügt leichtes Biegen, doch bei Kunststoff hat man höchstens mit der Heißluftpistole Erfolg, macht dabei aber oft Schaden.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer

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