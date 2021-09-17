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SHP2500/10
Música y TV en casa
Comodidad en usos prolongados
Control de volumen en el cable
3.3
de 4
41
Reseñas
TXESMI
17/09/2021
España
RECOMENDABLE
Muy buena relación calidad precio. Muy buen sonido.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP2500 Auriculares para TV
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP2500 Auriculares para TV
Javier100
26/07/2019
España
Muy buna calidad de sonido lo utilizo para tv y pc y fenomenal
Muy buenos auriculares con la mejor calidad de sonido muy asequible se compatibiliza con muchos dispositivos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP2500 Auriculares para TV
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP2500 Auriculares para TV
ToyCollector
16/07/2025
United Kingdom
Very Great
I like it!, but im not buyed to Philips Store Im from Lithuania
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP2500 TV headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP2500 TV headphones
Para disfrutar de una calidad de sonido óptima y un mayor volumen, se recomienda conectar los auriculares a los puertos del panel frontal del ordenador.