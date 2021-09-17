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  • Magnífico sonido para escuchar el televisor
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Auriculares interior con cable para TV

SHP2500/10

3.3
| (41) Reseñas
Magnífico sonido para escuchar el televisor
Estos auriculares "full-size" para equipo Hi-Fi y del TV con un reflector acústico que ofrece un rendimiento de graves mejorado.
Ver todos los beneficios

Magnífico sonido para escuchar el televisor

  • Música y TV en casa

  • Comodidad en usos prolongados

  • Control de volumen en el cable

Banda sujetadora completamente regulable y almohadillas para un ajuste óptimo

Almohadillas grandes para máximo aislamiento de ruidos

Con el cable extra largo de 6 metros, ver televisión a distancia es mucho más fácil

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.3

de 4

41

Reseñas

17/09/2021

España

España

RECOMENDABLE

Muy buena relación calidad precio. Muy buen sonido.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP2500 Auriculares para TV

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP2500 Auriculares para TV

26/07/2019

España

España

Muy buna calidad de sonido lo utilizo para tv y pc y fenomenal

Muy buenos auriculares con la mejor calidad de sonido muy asequible se compatibiliza con muchos dispositivos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP2500 Auriculares para TV

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP2500 Auriculares para TV

16/07/2025

United Kingdom

United Kingdom

Very Great

I like it!, but im not buyed to Philips Store Im from Lithuania

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP2500 TV headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP2500 TV headphones

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Avisos legales

  1. Para disfrutar de una calidad de sonido óptima y un mayor volumen, se recomienda conectar los auriculares a los puertos del panel frontal del ordenador.