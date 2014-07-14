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Descatalogado
Puro sonido de alta definición
Lo último en auriculares de alta definición que ofrecen un sonido con gran detalle. Los altavoces están ajustados específicamente para reaccionar con gran precisión ante las señales de audio. Respuesta de frecuencia extremadamente amplia.
Puro sonido de alta definición
El altavoz de 50 mm combina la sensibilidad del Mylar compuesto con la potencia del neodimio para que el circuito magnético reproduzca el sonido sin distorsiones y con gran potencia.
El acabado en oro de la clavija te proporcionará una conexión más fiable y un sonido de mejor calidad.
Los auriculares de tamaño natural de estos auriculares de Philips cubren toda la oreja para conseguir una mejor calidad de sonido, y además proporcionan espacio para un controlador más grande y de mayor rendimiento.
5.0
de 4
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
hans03061944
14/07/2014
Nederland
uitstekend
één nadeel: de stekker maakt contact, waardoor geluid rechts uitvalt. de draad moet je dan weer wat terugduwen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Cineos SHP9000 Hi-fi headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Cineos SHP9000 Hi-fi headphones
waligator2
09/10/2011
France
Un excellent casque
Quel que soit le style de musique écouté, ce casque léger, agréable et pas fatigant à porter, restitue de façon fiable la musique dans toutes les gammes de fréquence ! Un très bon rapport qualité/prix !
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Cineos SHP9000 Hi-fi headphones
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Esta reseña se realizó para Cineos SHP9000 Hi-fi headphones