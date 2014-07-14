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Descatalogado

CineosAuriculares Hi-Fi

SHP9000/00

5

| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Puro sonido de alta definición

Lo último en auriculares de alta definición que ofrecen un sonido con gran detalle. Los altavoces están ajustados específicamente para reaccionar con gran precisión ante las señales de audio. Respuesta de frecuencia extremadamente amplia.

Ver todos los beneficios

Hi-Fi puro

Puro sonido de alta definición

  • Puro sonido de alta definición

Altavoz de 50 mm para un sonido sin distorsiones audibles.

El altavoz de 50 mm combina la sensibilidad del Mylar compuesto con la potencia del neodimio para que el circuito magnético reproduzca el sonido sin distorsiones y con gran potencia.

Clavija chapada en oro de 24 k para una conexión altamente fiable

El acabado en oro de la clavija te proporcionará una conexión más fiable y un sonido de mejor calidad.

Cubre toda la oreja para optimizar la calidad del sonido

Los auriculares de tamaño natural de estos auriculares de Philips cubren toda la oreja para conseguir una mejor calidad de sonido, y además proporcionan espacio para un controlador más grande y de mayor rendimiento.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 4

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

14/07/2014

Nederland

Nederland

uitstekend

één nadeel: de stekker maakt contact, waardoor geluid rechts uitvalt. de draad moet je dan weer wat terugduwen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Cineos SHP9000 Hi-fi headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Cineos SHP9000 Hi-fi headphones

09/10/2011

France

France

Un excellent casque

Quel que soit le style de musique écouté, ce casque léger, agréable et pas fatigant à porter, restitue de façon fiable la musique dans toutes les gammes de fréquence ! Un très bon rapport qualité/prix !

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Cineos SHP9000 Hi-fi headphones

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Esta reseña se realizó para Cineos SHP9000 Hi-fi headphones

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