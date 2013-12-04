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Descatalogado

ActionFitAuriculares deport., gancho para oreja

SHQ3200PP/10

4

| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Adaptados al deporte

Con su gancho de oreja ajustable patentado, los auriculares SHQ3200, ligeros y resistentes al sudor te permiten centrarte en el ejercicio que estás practicando, sin perder la motivación. Si no fuera por el asombroso sonido que te hará seguir, apenas notarás que los llevas.

Ver todos los beneficios

Con gancho de oreja ajustable para un ajuste seguro

Adaptados al deporte

  • ActionFit

  • Gancho de oreja

  • Morado

Gancho para oreja exclusivo y ajustable para un ajuste seguro

Gancho para oreja exclusivo y ajustable para un ajuste seguro

Los audífonos ActionFit, con su exclusivo gancho para oreja ajustable, aseguran el ajuste máximo que es seguro, pero cómodo. Solo gancha los audífonos en tus orejas y desliza el gancho ajustable hacia arriba o hacia abajo para ajustarlo cómodamente en tu oreja con cuidado. Ahora estás listo para conquistar cualquier ejercicio o terreno, tus audífonos están encendidos, sin importar lo que suceda.

Clip sujetador de cables y funda protectora para uso y almacenamiento sencillo

Los audífonos ActionFit vienen con clip y funda para un control sencillo de los cables y un almacenamiento seguro. Disfrutá un ejercicio sin enredos con el clip, después guarda tus audífonos en la funda respirable. ¡No sufras!

Excelente sonido generado por controladores de 9 mm

Excelente sonido generado por controladores de 9 mm

Los audífonos ActionFit cuentan con controladores de 9 mm finamente sintonizados que están diseñados especialmente para generar un excelente sonido. El sonido puro y poderoso en el que te sumergirás fácilmente durante tus ejercicios y que aprovecharás al máximo para tu música y tus movimientos.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

5
3
2
1

04/12/2013

España

España

comodidad

comodidad para correr, tiene un diseño bonito y se oye perfectamente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja

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