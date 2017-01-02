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Descatalogado

ActionFitAuriculares deportivos con Bluetooth®

SHQ7300LF/00

3.2

| (25) Reseñas

Diseñados para música y deportes

Los microcontroladores de los auriculares deportivos Philips SHQ7300 proporcionan unos graves potentes y un sonido equilibrado, además de bloquearse en la oreja para un ajuste más seguro. Con el emparejamiento NFC de un solo toque y su resistencia a la humedad IPX2, son los auriculares definitivos para los amantes de la música y los deportes.

Ver todos los beneficios

Emparejamiento NFC inalámbrico con un solo toque

Diseñados para música y deportes

  • Contr. 6 mm, cerrados parte posterior

  • Intrauditivo

Regulador de cable inteligente que optimiza la longitud para adaptarse a tus necesidades

El regulador de cable inteligente te permite adaptar la longitud del cable en función de las distintas actividades deportivas y tus propias necesidades. Basta con acoplar el cable al regulador de cable y ponerlo a la longitud ideal, lo que te permitirá hacer tu entrenamiento sin problemas ni enredos de cables.

Fabricados con materiales de IPX2 resistentes a la humedad, ideales para el deporte

Fabricados con materiales de IPX2 resistentes a la humedad, ideales para el deporte

Los materiales de IPX2 resistentes a la humedad hacen de los SHQ7300 la opción ideal para las actividades al aire libre y los deportes informales. IPX2 es el estándar internacional de resistencia al agua, lo que garantiza que no entren gotas de sudor o humedad en los auriculares.

Bluetooth para disfrutar de la música y las llamadas de forma inalámbrica

Bluetooth para disfrutar de la música y las llamadas de forma inalámbrica

Cuando se trata de escuchar música sin límites y cambiar sin complicaciones entre música y llamadas, nada es comparable a la tecnología Bluetooth. Para disfrutar de tus canciones favoritas, solo tienes que emparejar tus auriculares Philips SHQ7300 con tu smartphone o tableta con Bluetooth. Con solo tocar el intuitivo control de cada auricular podrás ajustar el volumen o poner en pausa una canción mientras gestionas las llamadas entrantes y salientes.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.2

de 4

25

Reseñas

02/01/2017

France

France

Très bon

Contrairement à ce qu'on peut écrire sur ces HP, l'écoute est agréable et les basses puissantes ! Rentre parfaitement dans l'oreille (elles sont pourtant petites). Extra !

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ7300OR Bluetooth® sports headphones

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27/06/2015

Suisse

Suisse

endlich Kabelfrei

Einfache Handhabung, guter Sitz im Ohr auch beim Sport

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ7300LF Bluetooth®-Sportkopfhörer

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Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ7300LF Bluetooth®-Sportkopfhörer

31/05/2015

Deutschland

Deutschland

In-Ear-Kopfhörer mit gutem Sitz

Die In-Ear-Kopfhörer zeigen eine gute sichere Passform, sowohl beim Joggen als auch Fahrrad fahren. Dies wird durch einen zusätzlichen Bügel gewährleistet, der auch bei Erschütterung den Knopf an Ort und Stelle hält. Durch den guten Sitz und die hervorragende Soundqualität der Kopfhörer eignen sie sich auch außerhalb des Sports als zuverlässiger Begleiter. Vor allem die lange Laufzeit ermöglicht eine sorglose Benutzung. Vom Design her wirkt das grün der Kopfhörer sehr sportlich. Das Kabel kann aber auch gut unter den Haaren langlaufen. Die Kopplung mit iPhone klappt problemlos und hat eine gute Reichweite.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ7300LF Bluetooth®-Sportkopfhörer

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Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ7300LF Bluetooth®-Sportkopfhörer

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