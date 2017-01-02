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Descatalogado
SHQ7300LF/00
Diseñados para música y deportes
Los microcontroladores de los auriculares deportivos Philips SHQ7300 proporcionan unos graves potentes y un sonido equilibrado, además de bloquearse en la oreja para un ajuste más seguro. Con el emparejamiento NFC de un solo toque y su resistencia a la humedad IPX2, son los auriculares definitivos para los amantes de la música y los deportes.
Contr. 6 mm, cerrados parte posterior
Intrauditivo
El regulador de cable inteligente te permite adaptar la longitud del cable en función de las distintas actividades deportivas y tus propias necesidades. Basta con acoplar el cable al regulador de cable y ponerlo a la longitud ideal, lo que te permitirá hacer tu entrenamiento sin problemas ni enredos de cables.
Los materiales de IPX2 resistentes a la humedad hacen de los SHQ7300 la opción ideal para las actividades al aire libre y los deportes informales. IPX2 es el estándar internacional de resistencia al agua, lo que garantiza que no entren gotas de sudor o humedad en los auriculares.
Cuando se trata de escuchar música sin límites y cambiar sin complicaciones entre música y llamadas, nada es comparable a la tecnología Bluetooth. Para disfrutar de tus canciones favoritas, solo tienes que emparejar tus auriculares Philips SHQ7300 con tu smartphone o tableta con Bluetooth. Con solo tocar el intuitivo control de cada auricular podrás ajustar el volumen o poner en pausa una canción mientras gestionas las llamadas entrantes y salientes.
3.2
de 4
25
Reseñas
storyboard
02/01/2017
France
Très bon
Contrairement à ce qu'on peut écrire sur ces HP, l'écoute est agréable et les basses puissantes ! Rentre parfaitement dans l'oreille (elles sont pourtant petites). Extra !
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ7300OR Bluetooth® sports headphones
Sí, recomiendo este producto
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Roger
27/06/2015
Suisse
endlich Kabelfrei
Einfache Handhabung, guter Sitz im Ohr auch beim Sport
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ7300LF Bluetooth®-Sportkopfhörer
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Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ7300LF Bluetooth®-Sportkopfhörer
Mara11
31/05/2015
Deutschland
In-Ear-Kopfhörer mit gutem Sitz
Die In-Ear-Kopfhörer zeigen eine gute sichere Passform, sowohl beim Joggen als auch Fahrrad fahren. Dies wird durch einen zusätzlichen Bügel gewährleistet, der auch bei Erschütterung den Knopf an Ort und Stelle hält. Durch den guten Sitz und die hervorragende Soundqualität der Kopfhörer eignen sie sich auch außerhalb des Sports als zuverlässiger Begleiter. Vor allem die lange Laufzeit ermöglicht eine sorglose Benutzung. Vom Design her wirkt das grün der Kopfhörer sehr sportlich. Das Kabel kann aber auch gut unter den Haaren langlaufen. Die Kopplung mit iPhone klappt problemlos und hat eine gute Reichweite.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ7300LF Bluetooth®-Sportkopfhörer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ7300LF Bluetooth®-Sportkopfhörer