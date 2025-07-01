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Asistencia
SHQ8300WS/00
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Disponible en
¿Puede alguien escuchar mi conversación a través de los auriculares Bluetooth de Philips?
¿Cuáles son las diferencias entre las versiones de Bluetooth?
¿Puedo emparejar mi auricular Philips con mi ordenador?
¿Qué es un perfil Bluetooth?
¿Debe coincidir la versión Bluetooth de mi auricular Philips con la de mi teléfono?
¿Puedo utilizar mis auriculares Bluetooth Philips con mi TV?
Recibo una pequeña descarga eléctrica estática de mis auriculares Philips.
¿Puedo usar el micrófono con un dispositivo Philips y recibir audio de otro al mismo tiempo?
¿Tendré interferencias con mi auricular Bluetooth?
¿Cómo limpio mis auriculares Philips?