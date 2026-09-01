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Descatalogado
SHS3305BK/10
Ajuste seguro
Estos auriculares con arco para la oreja ergonómicos, que resultan muy cómodos para un uso activo, ofrecen una reproducción de música con una calidad fantástica. El micrófono integrado captura la voz de forma nítida.
Altavoces de 15 mm, abiertos post.
Gancho de oreja
El controlador de parlante de 15 mm es cómodo, compacto y ofrece un sonido claro y sin distorsiones. Su tamaño es ideal para que podás disfrutar del sonido al máximo.
Estos auriculares están diseñados anatómicamente para mayor comodidad por más tiempo.
Este soporte 3D es suave y flexible y se mantiene firme en su lugar mientras te movés y disfrutás de tu música.
Opiniones