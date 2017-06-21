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Descatalogado

Auriculares con micrófono

SHX50/00

4.7

| (6) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Siente los graves, siente el ritmo.

Los auriculares Philips HX5 no solo te permiten sentir los graves, sino que también te ayudan a verlos, para que puedas visualizar tu música. Conviértete en el centro de todas las miradas con tus auriculares con LED intermitente.

Ver todos los beneficios

Siente los graves, siente el ritmo.

  • Imán de 40 mm con cierre posterior.

  • De diadema

Controla la visibilidad de la música con el botón LED

Controla la visibilidad de la música con el botón LED

Controla la visibilidad de la música con el botón de activación del LED accesible fácilmente en el auricular izquierdo.

Máxima duración y resistencia con un tacto sólido

Máxima duración y resistencia con un tacto sólido

Estos auriculares se han diseñado teniendo en cuenta la duración y la resistencia, para que disfrutes de un aspecto y un tacto sólido e indestructible.

Cable de goma para una mayor duración

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.7

de 4

6

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

21/06/2017

United Kingdom

United Kingdom

love these

love these headphones brill sound quality also love the lights on them that react too the bass there really comfy and easy too use

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHX50 Headphones with mic

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHX50 Headphones with mic

15/01/2017

France

France

qualité sonore, robustesse et il est voué à un avenir prometteur. Tres bon oncrrent

Excellent rien à dire excepté pourquoi plug USB. ma question est pour savoir si cet USB connecteur a un objet précis. Merci de m'apporter assistance

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHX50 Casque avec Micro

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHX50 Casque avec Micro

10/12/2016

Österreich

Österreich

Timbre 1A, Sitz 1A, Verarbeitung 1A

Da der Frequenzbereich weiter nach unten und oben geht als üblicherweise, sind die Klangeigenschaften insgesamt hervorragend. Auch bei Chorwerken auffallend präzise im Bass,Alt, Tenor und Sopran. Streichquartette klingen so nah und unverfälscht, Celli und Violinen glänzend im Klang... Kopfhörer in höherer Preislage kommen da nicht an den HX5 ran. Negativum finde ich beim besten Hinhören keines!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHX50 Kopfhörer mit Mikrofon

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHX50 Kopfhörer mit Mikrofon

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