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Descatalogado
Siente los graves, siente el ritmo.
Los auriculares Philips HX5 no solo te permiten sentir los graves, sino que también te ayudan a verlos, para que puedas visualizar tu música. Conviértete en el centro de todas las miradas con tus auriculares con LED intermitente.
Imán de 40 mm con cierre posterior.
De diadema
Controla la visibilidad de la música con el botón de activación del LED accesible fácilmente en el auricular izquierdo.
Estos auriculares se han diseñado teniendo en cuenta la duración y la resistencia, para que disfrutes de un aspecto y un tacto sólido e indestructible.
4.7
de 4
6
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
razey11
21/06/2017
United Kingdom
love these
love these headphones brill sound quality also love the lights on them that react too the bass there really comfy and easy too use
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHX50 Headphones with mic
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHX50 Headphones with mic
Dinozzo
15/01/2017
France
qualité sonore, robustesse et il est voué à un avenir prometteur. Tres bon oncrrent
Excellent rien à dire excepté pourquoi plug USB. ma question est pour savoir si cet USB connecteur a un objet précis. Merci de m'apporter assistance
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHX50 Casque avec Micro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHX50 Casque avec Micro
Radix
10/12/2016
Österreich
Timbre 1A, Sitz 1A, Verarbeitung 1A
Da der Frequenzbereich weiter nach unten und oben geht als üblicherweise, sind die Klangeigenschaften insgesamt hervorragend. Auch bei Chorwerken auffallend präzise im Bass,Alt, Tenor und Sopran. Streichquartette klingen so nah und unverfälscht, Celli und Violinen glänzend im Klang... Kopfhörer in höherer Preislage kommen da nicht an den HX5 ran. Negativum finde ich beim besten Hinhören keines!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHX50 Kopfhörer mit Mikrofon
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHX50 Kopfhörer mit Mikrofon