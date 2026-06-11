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  • Apura como una cuchilla, cuida tu piel*
  • Apura como una cuchilla, cuida tu piel*
  • Apura como una cuchilla, cuida tu piel*
  • Apura como una cuchilla, cuida tu piel*
  • Apura como una cuchilla, cuida tu piel*
  • Apura como una cuchilla, cuida tu piel*
  • Apura como una cuchilla, cuida tu piel*
  • Apura como una cuchilla, cuida tu piel*
  • Apura como una cuchilla, cuida tu piel*
  • Apura como una cuchilla, cuida tu piel*
  • Apura como una cuchilla, cuida tu piel*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Apura como una cuchilla, cuida tu piel*
  • Apura como una cuchilla, cuida tu piel*
  • Apura como una cuchilla, cuida tu piel*
  • Apura como una cuchilla, cuida tu piel*
  • Apura como una cuchilla, cuida tu piel*
  • Apura como una cuchilla, cuida tu piel*
  • Apura como una cuchilla, cuida tu piel*
  • Apura como una cuchilla, cuida tu piel*
  • Apura como una cuchilla, cuida tu piel*
  • Apura como una cuchilla, cuida tu piel*

Descatalogado

Shaver S9000 PrestigeApura como una cuchilla y cuida tu piel

SP9861/13

4.5
| (2775) Reseñas | 90% ha recomendado este producto

1 premio

Apura como una cuchilla, cuida tu piel*
Disfruta de un afeitado increíblemente suave y apurado, incluso en barbas de 7 días, con la Philips S9000 Prestige. Equipada con tecnología SkinIQ, la afeitadora detecta y se adapta a ti para proporcionarte la experiencia de afeitado que siempre has deseado.
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La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

con tecnología SkinIQ

Apura como una cuchilla, cuida tu piel*

  • Cuchillas DualPrecision NanoTech

  • Sistema de suspensión de alta precisión

  • Motor digital de giro superior

  • Excelente revestimiento SkinGlide

Cuchillas extrafuertes y autoafilables para conseguir el máximo apurado

Cuchillas extrafuertes y autoafilables para conseguir el máximo apurado

Con hasta 150 000 acciones de corte por minuto, las cuchillas DualPrecision NanoTech ofrecen resultados muy apurados. Endurecidas con nanopartículas, las 72 cuchillas autoafilables tienen bordes afilados ultrarresistentes y duraderos para un máximo apurado en todo momento.

Posición perfecta de la cuchilla para obtener la máxima precisión

Posición perfecta de la cuchilla para obtener la máxima precisión

Para evitar tirones y molestias, Philips s9000 Prestige cuenta con un sistema de suspensión de alta precisión para garantizar la posición perfecta de las cuchillas y lograr la máxima precisión de corte.

Afeitado eficiente a alta velocidad

Afeitado eficiente a alta velocidad

Con la mayor cantidad de rotaciones para obtener la máxima eficiencia, el motor digital más avanzado de Philips garantiza un afeitado preciso independientemente del contorno facial o la densidad del vello.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Award image AWARD-1679547

Opiniones

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4.5

de 4

2775

Reseñas

90%

ha recomendado este producto

11/06/2026

España

España

Comprador verificado

Slenciosa y carga de varios dias

Afeitado suave y duradero y muy ergonómica y cálida Philips.

Esta reseña se realizó para Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Afeitadora eléctrica Serie 9000 Seco y Mojado

Date of Use 2024-03-13

Esta reseña se realizó para Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Afeitadora eléctrica Serie 9000 Seco y Mojado

Date of Use 2024-03-13

28/05/2025

España

España

Comprador verificado

EXCELENTE

Por su prestaciones. Funcionamiento. Acabado en la piel. TODO EXCELENTE. Sin duda la mejor maquina de afeitar que he tenido y visto en mi vida.

Esta reseña se realizó para Shaver S9000 Prestige SP9882/36 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ

Esta reseña se realizó para Shaver S9000 Prestige SP9882/36 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ

16/05/2025

España

España

Comprador verificado

La mejor máquina de afeitar

El producto es muy bueno, el apurado es perfecto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver S9000 Prestige SP9882/36 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver S9000 Prestige SP9882/36 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ

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  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 

  1. 756 evaluaciones de 7 barberos con 108 clientes en Alemania