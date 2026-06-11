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Descatalogado
Cuchillas DualPrecision NanoTech
Sistema de suspensión de alta precisión
Motor digital de giro superior
Excelente revestimiento SkinGlide
Con hasta 150 000 acciones de corte por minuto, las cuchillas DualPrecision NanoTech ofrecen resultados muy apurados. Endurecidas con nanopartículas, las 72 cuchillas autoafilables tienen bordes afilados ultrarresistentes y duraderos para un máximo apurado en todo momento.
Para evitar tirones y molestias, Philips s9000 Prestige cuenta con un sistema de suspensión de alta precisión para garantizar la posición perfecta de las cuchillas y lograr la máxima precisión de corte.
Con la mayor cantidad de rotaciones para obtener la máxima eficiencia, el motor digital más avanzado de Philips garantiza un afeitado preciso independientemente del contorno facial o la densidad del vello.
Premios
4.5
de 4
2775
Reseñas
90%
ha recomendado este producto
11/06/2026
España
Comprador verificado
Slenciosa y carga de varios dias
Afeitado suave y duradero y muy ergonómica y cálida Philips.
Esta reseña se realizó para Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Afeitadora eléctrica Serie 9000 Seco y Mojado
Date of Use 2024-03-13
Esta reseña se realizó para Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Afeitadora eléctrica Serie 9000 Seco y Mojado
Date of Use 2024-03-13
elcondelinares
28/05/2025
España
Comprador verificado
EXCELENTE
Por su prestaciones. Funcionamiento. Acabado en la piel. TODO EXCELENTE. Sin duda la mejor maquina de afeitar que he tenido y visto en mi vida.
Esta reseña se realizó para Shaver S9000 Prestige SP9882/36 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ
Esta reseña se realizó para Shaver S9000 Prestige SP9882/36 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ
Kepakalborotas
16/05/2025
España
Comprador verificado
La mejor máquina de afeitar
El producto es muy bueno, el apurado es perfecto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver S9000 Prestige SP9882/36 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver S9000 Prestige SP9882/36 Afeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.
756 evaluaciones de 7 barberos con 108 clientes en Alemania