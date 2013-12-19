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Descatalogado

Parlantes USB para notebooks

SPA20/00

4.1

| (16) Reseñas | 88% ha recomendado este producto

Excelente sonido

Somos perfectos para escuchar música, voz y pistas de sonido. Simplemente conectanos a tu laptop y daremos vida a tu música y sonidos para que disfrutes de una experiencia de sonido excepcional. Con un cómodo manejo de cables para que tengas tu escritorio bien ordenado.

Ver todos los beneficios

Excelente sonido

  • Alimentación por USB

  • Entrada de audio

Graves profundos

Este sistema de parlantes para PC ofrece buena calidad de sonido con graves optimizados.

Alimentación por USB

Alimentación por USB

Con la cómoda tecnología Plug and Play podés conectar el cable USB directamente en cualquier puerto USB de la notebook y la computadora lo reconoce como un dispositivo USB extraíble.

Entrada de Audio para reproducción de música portátil

Entrada de Audio para reproducción de música portátil

Con solo una sencilla conexión podés disfrutar de toda tu música en dispositivos portátiles y computadoras. Solo conectá tu dispositivo en el puerto de ENTRADA DE AUDIO (3,5 mm) en tu equipo Philips. En las computadoras, la conexión se realiza generalmente en la entrada de audífonos. Una vez conectado podrás disfrutar de toda tu colección musical, directamente en un conjunto superior de parlantes. Philips simplemente entrega el mejor sonido.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

16

Reseñas

88%

ha recomendado este producto

3
2

19/12/2013

España

España

¿ Que haria yo sin mis altavoces philips? Son perfectos.

Me encantan estos altavoces fáciles de usar,calidad de sonido perfecta,volumen regulable bastante fuerte y sobre todo y lo que mas me gusta su diseño y la novedad de los cables que se lían muchísimo menos sin tener que conectar a la corriente te los puedes llevar a cualquier sitio con su cable de alimentación USB ,con baterías externas que vende esta misma marca o conectandolo directamente al pc o otros aparatos con puerto USB 100% RECOMENDABLES

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SPA20 Altavoces USB para ordenador portátil

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SPA20 Altavoces USB para ordenador portátil

10/12/2013

España

España

Muy buenos

Sonido perfecto y fácil instalación, recomendables 100%

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SPA20 Altavoces USB para ordenador portátil

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09/12/2013

España

España

Sonido envolvente, diseño y calidad

Estoy encantado con estos altavoces, apenas distorsionan, son cómodos de instalar y el diseño es moderno y funcional.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SPA20 Altavoces USB para ordenador portátil

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