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Descatalogado

Álbum de fotos digital

SPH8608/12

2.8

| (13) Reseñas

Vuelve a descubrir la magia de compartir historias

Con un álbum de fotos, puedes volver a descubrir la magia de compartir historias. Tiene el poder de hacer a alguien reír, avergonzarse, llorar o sonreír, sin decir ni una palabra. Así que vamos…agárralo y pásalo.

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Álbum de fotos digital

Vuelve a descubrir la magia de compartir historias

  • 20,3 cm (8")

  • Control táctil en el borde

Pantalla con conexión y desconexión automática a horas previamente establecidas para ahorrar energía

Un temporizador enciende y apaga PhotoFrame a las horas seleccionadas, reduciendo así hasta un tercio los costes de consumo de energía.

Estación base fácil de usar para cargar la batería

Esta estación base de carga sirve, además de para recargar la batería, como soporte. Una vez cargada por completo, la batería incorporada del marco puede estar hasta 2 horas compartiendo fotos de forma inalámbrica.

PhotoAlbum de diseño ecológico

Los PhotoAlbum de Philips están diseñados y fabricados de acuerdo con los principios de nuestro programa ecológico, cuyo propósito es disminuir el impacto medioambiental general a través del menor consumo de energía, la eliminación de sustancias peligrosas, la reducción del peso, el empleo de un embalaje eficaz y un mayor uso de material reciclable.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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2.8

de 4

13

Reseñas

16/05/2012

Italia

Italia

OTTIMO PRODOTTO

BELLO DA TENERE SOPRA IL MOBILE E COMODO DA PORTARE CON SE PER FAR VEDERE LE FOTO.... MI PIACE !

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SPH8608 Album fotografico digitale

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SPH8608 Album fotografico digitale

26/10/2013

Italia

Italia

buon prodotto migliorabile nel software di gestione

Trovo che sia un buon prodotto, elegante, con batterie autonome. Mi sarei aspettato un maggiore facilità d'uso. Trovo anche che vi siano dei "bachi" nel programma software. Ad. es. il timer di risparmio energetico non spegne lo strumento ogni giorno e non visualizza la funzione On/Off, anche se la esegue, ma rimane sempre in Off. Ho avuto anche qualche problema a caricare le foto in memoria, anche se in solito formato jpg. La gestione per cartelle non è semplice.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SPH8608 Album fotografico digitale

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SPH8608 Album fotografico digitale

15/05/2012

Italia

Italia

bello e semplice

semplice da usare e bello da vedere.ottimo rapporto qualita/prezzo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SPH8608 Album fotografico digitale

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SPH8608 Album fotografico digitale

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