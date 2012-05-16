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Descatalogado
SPH8608/12
Vuelve a descubrir la magia de compartir historias
Con un álbum de fotos, puedes volver a descubrir la magia de compartir historias. Tiene el poder de hacer a alguien reír, avergonzarse, llorar o sonreír, sin decir ni una palabra. Así que vamos…agárralo y pásalo.
20,3 cm (8")
Control táctil en el borde
Un temporizador enciende y apaga PhotoFrame a las horas seleccionadas, reduciendo así hasta un tercio los costes de consumo de energía.
Esta estación base de carga sirve, además de para recargar la batería, como soporte. Una vez cargada por completo, la batería incorporada del marco puede estar hasta 2 horas compartiendo fotos de forma inalámbrica.
Los PhotoAlbum de Philips están diseñados y fabricados de acuerdo con los principios de nuestro programa ecológico, cuyo propósito es disminuir el impacto medioambiental general a través del menor consumo de energía, la eliminación de sustancias peligrosas, la reducción del peso, el empleo de un embalaje eficaz y un mayor uso de material reciclable.
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2.8
de 4
13
Reseñas
TEC1979
16/05/2012
Italia
OTTIMO PRODOTTO
BELLO DA TENERE SOPRA IL MOBILE E COMODO DA PORTARE CON SE PER FAR VEDERE LE FOTO.... MI PIACE !
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SPH8608 Album fotografico digitale
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SPH8608 Album fotografico digitale
Nick54
26/10/2013
Italia
buon prodotto migliorabile nel software di gestione
Trovo che sia un buon prodotto, elegante, con batterie autonome. Mi sarei aspettato un maggiore facilità d'uso. Trovo anche che vi siano dei "bachi" nel programma software. Ad. es. il timer di risparmio energetico non spegne lo strumento ogni giorno e non visualizza la funzione On/Off, anche se la esegue, ma rimane sempre in Off. Ho avuto anche qualche problema a caricare le foto in memoria, anche se in solito formato jpg. La gestione per cartelle non è semplice.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SPH8608 Album fotografico digitale
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SPH8608 Album fotografico digitale
lupo73
15/05/2012
Italia
bello e semplice
semplice da usare e bello da vedere.ottimo rapporto qualita/prezzo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SPH8608 Album fotografico digitale
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SPH8608 Album fotografico digitale