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Descatalogado
SRP2018/10
Mando a distancia universal 8 en 1.
Sirve para sustituir hasta 8 mandos a distancia como TV, receptor por satélite, reproductor multimedia, Blu-ray, DVD, barra de sonido, consola de juegos, conexión auxiliar y mucho más. Configuración sencilla mediante la biblioteca de códigos o copia del mando a distancia existente mediante la funcionalidad de aprendizaje.
8 en 1
Botón inteligente
Funcionalidad de aprendizaje
La base de datos de códigos IR contiene las principales marcas de consumo y marcas populares locales de televisores, cajas satelitales, reproductores multimedia, Blue-ray, DVD, barras de sonido y consolas de juegos, etc.
Accedé a la biblioteca de APLICACIONES del Smart TV con el botón SMART. Es fácil seleccionar y configurar el código desde la biblioteca de códigos.