Mando a distancia universal 8 en 1.

Sirve para sustituir hasta 8 mandos a distancia como TV, receptor por satélite, reproductor multimedia, Blu-ray, DVD, barra de sonido, consola de juegos, conexión auxiliar y mucho más. Configuración sencilla mediante la biblioteca de códigos o copia del mando a distancia existente mediante la funcionalidad de aprendizaje.