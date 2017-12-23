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Descatalogado

Perfect replacementMando a distancia universal

SRP2018/10

1.4

| (13) Reseñas

Mando a distancia universal 8 en 1.

Sirve para sustituir hasta 8 mandos a distancia como TV, receptor por satélite, reproductor multimedia, Blu-ray, DVD, barra de sonido, consola de juegos, conexión auxiliar y mucho más. Configuración sencilla mediante la biblioteca de códigos o copia del mando a distancia existente mediante la funcionalidad de aprendizaje.

Ver todos los beneficios

Con función de aprendizaje

Mando a distancia universal 8 en 1.

  • 8 en 1

  • Botón inteligente

  • Funcionalidad de aprendizaje

Compatible con hasta 2000 marcas populares

Biblioteca de códigos IR con un máximo de 8000 códigos

La base de datos de códigos IR contiene las principales marcas de consumo y marcas populares locales de televisores, cajas satelitales, reproductores multimedia, Blue-ray, DVD, barras de sonido y consolas de juegos, etc.

Botones inteligentes de solo un toque para desplegar el menú de aplicaciones en el televisor

Accedé a la biblioteca de APLICACIONES del Smart TV con el botón SMART. Es fácil seleccionar y configurar el código desde la biblioteca de códigos.

Especificaciones técnicas

Preguntas frecuentes

Manuales y documentación

Folleto comercial localizado

  • PDF archivo, 301.7 kB
  • 30 June 2024

Lista de compatibilidad - English (US)

  • PDF archivo, 1.1 MB
  • 14 December 2023

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