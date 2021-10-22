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  • Afeitado perfecto, comodidad y apurado excepcionales
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Descatalogado

Shaver series 9000Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

SW9700/67

4.4
| (2091) Reseñas | 88% ha recomendado este producto

3 Premios

Afeitado perfecto, comodidad y apurado excepcionales
Deja que la fuerza de V-track PRO se haga incluso con la barba más larga. Nuestras 72 cuchillas autoafilables en forma de V V-track PRO cortan con menos tirones incluso con barba de 3 días.
Ver todos los beneficios

Siente la fuerza de V-track Pro

Afeitado perfecto, comodidad y apurado excepcionales

  • Cuchillas V-track Precision PRO

  • Cabezales ContourDetect 8 direcciones

  • Ajustes de comodidad personales

  • Recortador de precisión SmartClick

V-track Precision PRO para disfrutar del mejor afeitado en barba de 3 días

V-track Precision PRO para disfrutar del mejor afeitado en barba de 3 días

Consigue el afeitado apurado perfecto. Las cuchillas V-track Precision PRO colocan cuidadosamente cada pelo en la mejor posición de corte en barba de 3 días, incluso si está pegado a la piel o en casos de distintas longitudes. Proporciona un corte un 30 % más apurado en menos pasadas, dejando la piel en excelentes condiciones.

Las 72 cuchillas autoafilables capturan y cortan el pelo desde todos los ángulos

Las 72 cuchillas autoafilables capturan y cortan el pelo desde todos los ángulos

72 cuchillas autoafilables. 151 000 cortes por minuto. Acaban con todo el vello: sin importar la dirección en la que crezca.

Los cabezales se flexionan en ocho direcciones para que el resultado sea superior

Los cabezales se flexionan en ocho direcciones para que el resultado sea superior

Sigue los contornos de la cara y el cuello con los cabezales ContourDetect de ocho direcciones. Atraparás un 20 % más de vello con cada pasada, lo que se traduce en un afeitado extremadamente apurado y suave.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Premios

  • Award image AWARD-3620248
  • Award image AWARD-3620597
  • Award image AWARD-3620400

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 4

2091

Reseñas

88%

ha recomendado este producto

22/10/2021

España

España

Perfecta pieles sensibles

Tengo 52 años la piel muy sensible, continuas rojeces y escozor con el afeitado a maquina, mis hijos me regalaron este producto y el resultado fue muy gratificante , han desaparecido todos los problemas de piel , el apurado perfecto, muy cómoda en su uso, las cremas para después del afeitado ya no las utilizo, ha sido un alivio para mi piel.

Ventajas

ideal pieles sensibles

Contras

no puedo considerar nada negativo

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9711/32 Afeitadora seco y húmedo. Perfección en cada pasada

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9711/32 Afeitadora seco y húmedo. Perfección en cada pasada

14/01/2021

España

España

ESTUPENDA

La tengo desde Reyes y la verdad es que supera con creces a la anterior en cuanto a apurado, peso y ruido. El precio quizá sea un poco elevado

Ventajas

Apurado, peso y ruido.

Contras

Precio.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9711/32 Afeitadora seco y húmedo. Perfección en cada pasada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9711/32 Afeitadora seco y húmedo. Perfección en cada pasada

30/12/2020

España

España

Maquina de afitar

Pedro, espectacular. Ranurado inimaginable en si 10

Ventajas

Todo ergonómica ideal

Contras

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Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9711/41 Afeitadora seco y húmedo. Perfección en cada pasada

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9711/41 Afeitadora seco y húmedo. Perfección en cada pasada

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Avisos legales

  1. Corte un 30 % más apurado con menos pasadas en comparación con el modelo anterior de Philips

  2. Corta hasta un 20 % más de pelo en comparación con el modelo anterior Philips