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Descatalogado
Cuchillas V-track Precision PRO
Cabezales ContourDetect 8 direcciones
Ajustes de comodidad personales
Recortador de precisión SmartClick
Consigue el afeitado apurado perfecto. Las cuchillas V-track Precision PRO colocan cuidadosamente cada pelo en la mejor posición de corte en barba de 3 días, incluso si está pegado a la piel o en casos de distintas longitudes. Proporciona un corte un 30 % más apurado en menos pasadas, dejando la piel en excelentes condiciones.
72 cuchillas autoafilables. 151 000 cortes por minuto. Acaban con todo el vello: sin importar la dirección en la que crezca.
Sigue los contornos de la cara y el cuello con los cabezales ContourDetect de ocho direcciones. Atraparás un 20 % más de vello con cada pasada, lo que se traduce en un afeitado extremadamente apurado y suave.
Premios
4.4
de 4
2091
Reseñas
88%
ha recomendado este producto
Riadan
22/10/2021
España
Perfecta pieles sensibles
Tengo 52 años la piel muy sensible, continuas rojeces y escozor con el afeitado a maquina, mis hijos me regalaron este producto y el resultado fue muy gratificante , han desaparecido todos los problemas de piel , el apurado perfecto, muy cómoda en su uso, las cremas para después del afeitado ya no las utilizo, ha sido un alivio para mi piel.
Ventajas
ideal pieles sensibles
Contras
no puedo considerar nada negativo
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9711/32 Afeitadora seco y húmedo. Perfección en cada pasada
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9711/32 Afeitadora seco y húmedo. Perfección en cada pasada
FERNANDO1965
14/01/2021
España
ESTUPENDA
La tengo desde Reyes y la verdad es que supera con creces a la anterior en cuanto a apurado, peso y ruido. El precio quizá sea un poco elevado
Ventajas
Apurado, peso y ruido.
Contras
Precio.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9711/32 Afeitadora seco y húmedo. Perfección en cada pasada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9711/32 Afeitadora seco y húmedo. Perfección en cada pasada
Drornet
30/12/2020
España
Maquina de afitar
Pedro, espectacular. Ranurado inimaginable en si 10
Ventajas
Todo ergonómica ideal
Contras
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Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9711/41 Afeitadora seco y húmedo. Perfección en cada pasada
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9711/41 Afeitadora seco y húmedo. Perfección en cada pasada
Corte un 30 % más apurado con menos pasadas en comparación con el modelo anterior de Philips
Corta hasta un 20 % más de pelo en comparación con el modelo anterior Philips