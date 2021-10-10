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Descatalogado

Cable de tipo C a HDMI

SWV5431/00

Experimenta una televisión de alta definición superior

Experimenta una televisión de alta definición superior. Te permite conectar un dispositivo móvil directamente al televisor, el proyector o la pantalla móvil. Funciona con el puerto USB-C 3.1, compatible con el modo alternativo Display Port.

Ver todos los beneficios

Ultra HD 4K a 60 Hz con Ethernet

Experimenta una televisión de alta definición superior

  • 4K 60 Hz

  • Alta velocidad

  • 1,5 m

Imagen fluida con 30 cuadros por segundo y señal de vídeo de 60 Hz

Siéntate y disfruta de una visualización superior con vídeo de 60 cuadros por segundo que te proporciona una experiencia de visualización de televisión más fluida.

Carcasa metálica con cable trenzado

La carcasa metálica con acabado trenzado protege el cable al mejorar su durabilidad.

Especificaciones técnicas

Manuales y documentación

Folleto comercial localizado

  • PDF archivo, 229.7 kB
  • 24 August 2026

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  • Acceso anticipado a las rebajas
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