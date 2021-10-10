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Descatalogado
SWV5431/00
Experimenta una televisión de alta definición superior
Experimenta una televisión de alta definición superior. Te permite conectar un dispositivo móvil directamente al televisor, el proyector o la pantalla móvil. Funciona con el puerto USB-C 3.1, compatible con el modo alternativo Display Port.
4K 60 Hz
Alta velocidad
1,5 m
Siéntate y disfruta de una visualización superior con vídeo de 60 cuadros por segundo que te proporciona una experiencia de visualización de televisión más fluida.
La carcasa metálica con acabado trenzado protege el cable al mejorar su durabilidad.