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Cable de monitor SVGA

SWX2112/10

Conectá tu computadora a un monitor

Cable de alta calidad optimizado para video de alta resolución

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Video SVGA

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  • 1,8 m

  • Negro

Sistema antitensión de caucho

El sistema antitensión de caucho proporciona una unión firme y flexible entre el cable y el conector.

Tornillos adaptados a los dedos

Girá los conectores fácilmente con los dedos sin necesidad de destornilladores ni herramientas.

Extremos moldeados para una mayor durabilidad

Los extremos moldeados evitan que el cable se deshilache y aumentan su vida útil.

Especificaciones técnicas

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