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Descatalogado
SWX2112/10
Conectá tu computadora a un monitor
Cable de alta calidad optimizado para video de alta resolución
1,8 m
Negro
El sistema antitensión de caucho proporciona una unión firme y flexible entre el cable y el conector.
Girá los conectores fácilmente con los dedos sin necesidad de destornilladores ni herramientas.
Los extremos moldeados evitan que el cable se deshilache y aumentan su vida útil.