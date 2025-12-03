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Descatalogado
Ajuste abierto realmente inalámbrico
Conducción aérea
Protección IP55 contra polvo y agua
Hasta 28 horas de reproducción
El diseño abierto de estos auriculares evita tener que pelearte con puntas de diferentes tamaños. En su lugar, los cómodos ganchos se adaptan al contorno de las orejas mientras un anclaje de goma en el extremo de cada gancho se ancla suavemente por debajo de la parte posterior de la oreja para lograr un ajuste firme y seguro.
Música, audiolibros, podcasts, listas de reproducción para entrenar... Disfruta de un sonido excelente con graves decentes escuches lo que escuches: cada auricular se asienta de forma segura en el contorno exterior de la oreja mientras los precisos altavoces dirigen el sonido hacia el canal auditivo sin sellarlo. Así podrás escuchar música sin dejar de oír el entorno.
Pasea por el bosque o corre bajo la lluvia: la clasificación IP55 significa que estos auriculares abiertos aguantan el sudor, la humedad y el polvo, por lo que nunca tendrás una excusa para quedarte en el sofá. Y si sales a correr, una luz indicadora te hará más visible.
4.3
de 4
28
Reseñas
85%
ha recomendado este producto
Costera62
03/12/2025
España
Comprador verificado
Geniales
Perfectos cómo se describen en la leyenda de la propaganda. Son muy cómodos y se escuchan genial. Era lo que buscaba para mis oídos ya que con el resto tenía problemas a la hora de adaptarlos a mis oídos y tenía que andar con mucho cuidado para no perderlos.
Esta reseña se realizó para 6000 series TAA6709BK Auriculares deportivos inalámbricos abiertos
Esta reseña se realizó para 6000 series TAA6709BK Auriculares deportivos inalámbricos abiertos
50 Peas
15/11/2025
United Kingdom
Comprador verificado
Perfect solution for secure earbuds without pain.
These have been the solution I've been looking for! In ear earbuds hurt too much and I've found the one resting in your lobes too easy to fall out. The solution, open ear headphones with ear clips. Very secure! All I want is to listen to my music without constantly pushing a bud back. The sound quality is perfect for me,nice rounded sound, I'm not and audio geeks I just want an easy solution to listen to my music. Being able to hear outside noises is good for me as I want to be aware of my surroundings. Lastly the running light are a bonus when walking the dog on dark nights, I feel more visible. Couldn't be happier with these if I two pairs.
Esta reseña se realizó para 6000 series TAA6709BK Open-ear true wireless sports headphones
Esta reseña se realizó para 6000 series TAA6709BK Open-ear true wireless sports headphones
Mzicmu
06/06/2025
France
Comprador verificado
Très bon rapport qualité prix.
Facile à mettre en place, très bonne qualité de son et agréable à porter.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 6000 series TAA6709BK Écouteurs sport open-ear sans fil True Wireless
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 6000 series TAA6709BK Écouteurs sport open-ear sans fil True Wireless