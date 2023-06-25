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Auriculares deportivos realmente inalámbricos

TAA7306BK/00

2.5
| (13) Reseñas
Entrena de forma más inteligente
Corre más rápido, salta más alto. Estos auriculares deportivos realmente inalámbricos cuentan con un diseño de gancho para la oreja extraíble que proporciona un ajuste de gran seguridad. El energizante sonido te mantiene concentrado y el monitor de frecuencia cardiaca integrado te ayuda a entrenar en sintonía con el cuerpo.
Ver todos los beneficios

Entrena de forma más inteligente

  • Ajuste intrauditivo

  • Monitor de frecuencia cardiaca

  • Ganchos para la oreja o puntas de alas

  • Limpieza UV

Ajuste flexible. Ganchos para la oreja o puntas de alas

Ajuste flexible. Ganchos para la oreja o puntas de alas

Para entrenamientos de intensidad ligera a media, las puntas de alas flexibles y extraíbles ofrecen una fijación segura. Para entrenamientos de intensidad elevada, los ganchos para la oreja extraíbles garantizan que tus auriculares se mantengan en su sitio. Elige el color del gancho para la oreja o de la punta del ala que mejor se adapte a tu estilo.

Escucha a tu cuerpo. Monitor de frecuencia cardiaca

Escucha a tu cuerpo. Monitor de frecuencia cardiaca

Entrena de forma más inteligente gracias al monitor de frecuencia cardiaca compatible con aplicaciones populares de ejercicio y con la aplicación Philips Headphones. Si la aplicación que has elegido te permite realizar actualizaciones instantáneas, recibirás información sobre tu frecuencia cardiaca directamente en el auricular mientras entrenas. De esta forma, sabrás cuándo aumentar el ritmo y cuándo reducirlo.

Entrena duro, mantente fresco. Limpieza UV

Entrena duro, mantente fresco. Limpieza UV

Levanta pesas con fuerza. Corre en la cinta tan rápido como puedas. No importa cómo prefieras conseguir un chute de endorfinas, ya que estos auriculares te ofrecen la libertad de sudar. Cuando hayas terminado, solo tienes que introducir los auriculares en el estuche de carga y un ciclo de limpieza UV eliminará hasta el 99 % de las bacterias.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.5

de 4

13

Reseñas

25/06/2023

Sverige

Sverige

Comprador verificado

Produkten har utmärkta funktioner

Den har allt den lovar och lite till, utmärkt batteri tiden

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAA7306BK True wireless sporthörlurar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAA7306BK True wireless sporthörlurar

16/11/2022

Danmark

Danmark

Et par solide gode in-ear høretelefoner

Det er et par gode solide høretelefoner der sidder perfekt i øret og lukker godt af.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

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Esta reseña se realizó para TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

05/11/2022

Danmark

Danmark

Philips In-Ear

Jeg har haft hovedtelefoner i en rum tid nu og jeg har været glad for dem. Jeg har brugt dem i forskellige miljøer og de har altid leveret god lyd. De sidder rigtig fint i øret og uanset om man udsætter dem for en løbetur eller styrketræning så bliver de siddende og er ikke til gene. Jeg har før oplevet at mikrofonen i trådløse høretelefoner er dårlig, men har ikke oplevet at folk jeg har snakket med ikke har kunne høre mig klart og tydeligt.

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Esta reseña se realizó para TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

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