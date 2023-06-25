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TAA7306BK/00
Ajuste intrauditivo
Monitor de frecuencia cardiaca
Ganchos para la oreja o puntas de alas
Limpieza UV
Para entrenamientos de intensidad ligera a media, las puntas de alas flexibles y extraíbles ofrecen una fijación segura. Para entrenamientos de intensidad elevada, los ganchos para la oreja extraíbles garantizan que tus auriculares se mantengan en su sitio. Elige el color del gancho para la oreja o de la punta del ala que mejor se adapte a tu estilo.
Entrena de forma más inteligente gracias al monitor de frecuencia cardiaca compatible con aplicaciones populares de ejercicio y con la aplicación Philips Headphones. Si la aplicación que has elegido te permite realizar actualizaciones instantáneas, recibirás información sobre tu frecuencia cardiaca directamente en el auricular mientras entrenas. De esta forma, sabrás cuándo aumentar el ritmo y cuándo reducirlo.
Levanta pesas con fuerza. Corre en la cinta tan rápido como puedas. No importa cómo prefieras conseguir un chute de endorfinas, ya que estos auriculares te ofrecen la libertad de sudar. Cuando hayas terminado, solo tienes que introducir los auriculares en el estuche de carga y un ciclo de limpieza UV eliminará hasta el 99 % de las bacterias.
2.5
de 4
13
Reseñas
Stefan 666
25/06/2023
Sverige
Comprador verificado
Produkten har utmärkta funktioner
Den har allt den lovar och lite till, utmärkt batteri tiden
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAA7306BK True wireless sporthörlurar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAA7306BK True wireless sporthörlurar
FHK1
16/11/2022
Danmark
Et par solide gode in-ear høretelefoner
Det er et par gode solide høretelefoner der sidder perfekt i øret og lukker godt af.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
Aarhus8000
05/11/2022
Danmark
Philips In-Ear
Jeg har haft hovedtelefoner i en rum tid nu og jeg har været glad for dem. Jeg har brugt dem i forskellige miljøer og de har altid leveret god lyd. De sidder rigtig fint i øret og uanset om man udsætter dem for en løbetur eller styrketræning så bliver de siddende og er ikke til gene. Jeg har før oplevet at mikrofonen i trådløse høretelefoner er dårlig, men har ikke oplevet at folk jeg har snakket med ikke har kunne høre mig klart og tydeligt.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
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