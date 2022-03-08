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TAE1105PK/00
Controladores 8,6 mm, graves potentes
Conectores chapados en oro
Fijación segura y cómoda en el oído
Mando distancia integr.: control senc.
¿Qué es la vida en movimiento sin tus canciones favoritas? Estos auriculares ofrecen graves intensos a partir de potentes controladores de neodimio de 8,6 mm e incluyen un conector enchapado en oro.
Un diseño de tubo acústico ergonómico y tres tamaños de cubiertas intercambiables de almohadillas de goma te ofrecen un cómodo ajuste intrauditivo. Disfrutá cada segundo de las canciones que adorás.
Contestá una llamada, pausá tu lista de reproducción, todo sin tocar tu smartphone. Esta funcionalidad es muy útil cuando los graves están a punto de sonar y no te querés perder los mejores ritmos.
2.0
de 4
1
Reseña
Jsp0102
08/03/2022
France
Tiens à peu près 3 mois
Dans l'idée ce sont de bons ecouteurs pour leur prix (environ 15e) et tant qu'ils marchent ils sont vrmt biens mais à chaque fois du jour au lendemain ils lâchent...Donc un écouteur sur deux qui marche, ça fait pause sur les musiques tout seul, ça passe à la prochaine musique, ça fait des +15sec sur les podcasts enfin bref c'est juste impossible à utiliser d'un coup. D'une minute à l'autre vos écouteurs sont morts... Donc même pour ce prix si c'est pour les changer 3/4 fois dans l'année ça vaut pas le coup
Esta reseña se realizó para TAE1105BK Écouteurs intra-auriculaires filaires
Esta reseña se realizó para TAE1105BK Écouteurs intra-auriculaires filaires