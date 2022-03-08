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Auriculares intrauditivos con cable

TAE1105PK/00

2
| (1) Reseña

Disponible en

Blanco
Blanco
Blue
Blue
Negro
Negro
Rosa
Rosa
Tu música, tu color
Estos auriculares intrauditivos con cable te permiten disfrutar de la música con todo el estilo. Obtendrás unos graves potentes, un diseño atrevido y un ajuste cómodo dentro de la oreja. ¿Necesitas utilizar el asistente de voz de tu teléfono? Solo tienes que pulsar el mando a distancia integrado.
Ver todos los beneficios

Tu música, tu color

  • Controladores 8,6 mm, graves potentes

  • Conectores chapados en oro

  • Fijación segura y cómoda en el oído

  • Mando distancia integr.: control senc.

Graves potentes. Sonido claro

¿Qué es la vida en movimiento sin tus canciones favoritas? Estos auriculares ofrecen graves intensos a partir de potentes controladores de neodimio de 8,6 mm e incluyen un conector enchapado en oro.

Escuchá tu música con total comodidad

Un diseño de tubo acústico ergonómico y tres tamaños de cubiertas intercambiables de almohadillas de goma te ofrecen un cómodo ajuste intrauditivo. Disfrutá cada segundo de las canciones que adorás.

Control remoto integrado. Cambiá de la lista de reproducción a llamadas

Contestá una llamada, pausá tu lista de reproducción, todo sin tocar tu smartphone. Esta funcionalidad es muy útil cuando los graves están a punto de sonar y no te querés perder los mejores ritmos.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.0

de 4

1

Reseña

5
4
3
1

08/03/2022

France

France

Tiens à peu près 3 mois

Dans l'idée ce sont de bons ecouteurs pour leur prix (environ 15e) et tant qu'ils marchent ils sont vrmt biens mais à chaque fois du jour au lendemain ils lâchent...Donc un écouteur sur deux qui marche, ça fait pause sur les musiques tout seul, ça passe à la prochaine musique, ça fait des +15sec sur les podcasts enfin bref c'est juste impossible à utiliser d'un coup. D'une minute à l'autre vos écouteurs sont morts... Donc même pour ce prix si c'est pour les changer 3/4 fois dans l'année ça vaut pas le coup

Esta reseña se realizó para TAE1105BK Écouteurs intra-auriculaires filaires

Esta reseña se realizó para TAE1105BK Écouteurs intra-auriculaires filaires

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