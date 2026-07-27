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TAE4105WT/00
Altavoces de 10 mm, diseño post. cerr.
Intrauditivo
Blanco
La vida en movimiento no sería igual sin tus canciones favoritas. Estos auriculares te ofrecen unos graves potentes y definidos con sus altavoces de neodimio de 10 mm, así como una escucha cómoda con sus tapones de auricular que se ajustan perfectamente.
Un tubo acústico ovalado y tres tamaños de almohadillas de goma intercambiables permiten un ajuste intrauditivo cómodo. Disfruta de cada segundo de las canciones que te encantan.
Recibe una llamada y pon en pausa tu lista de reproducción sin ni siquiera tocar tu smartphone. El conector en ángulo te ayuda a mantener los auriculares conectados a tu dispositivo inteligente, lo que resulta práctico cuando tienes el teléfono en el bolsillo.
Opiniones